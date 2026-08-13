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বিনা মূল্যে ৪০ জনের চোখের ছানি অপারেশন করাল বন্ধু উন্নয়ন সংস্থা

বিজ্ঞপ্তি
বিনা মূল্যে ৪০ জনের চোখের ছানি অপারেশন করাল বন্ধু উন্নয়ন সংস্থা
ছবি: সংগৃহীত

জিএফবি গ্রুপ ইউএসের অর্থায়নে ও বন্ধু উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে ঢাকার ৪০ জন হতদরিদ্র রোগীর চোখের ছানি অপারেশনসহ লেন্স প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর দৃষ্টি আই হসপিটাল মোহাম্মদপুরে সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে এই ৪০ রোগীর অপারেশন সম্পন্ন হয়।

বন্ধু উন্নয়ন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক এম এ ওয়াদুদ জানান, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের চোখের আলো ফেরাতে বন্ধু উন্নয়ন সংস্থা বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যে গত ২০ বছরে মানুষের চোখের আলো ফেরানোর দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ১০ হাজারের বেশি মানুষের আলো ফেরাতে কাজ করেছে বন্ধু উন্নয়ন সংস্থা। সবাই দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। এর আর্থিক সহযোগিতায় ছিল ইমানা এবং বিদেশ ফাউন্ডেশন ইউএসএ।

ওই ৪০ রোগীর প্রেসক্রিপশনের সঙ্গে বিনা মূল্যে চোখের ড্রপ, চশমাসহ একটি ব্যাগ উপহার দেওয়া হয়। চোখের ছানি অপারেশন ও লেন্স সংযোজন পরবর্তী নিয়মকানুন সম্পর্কে রোগীদের জানানোর পাশাপাশি তাদের আশপাশে অসহায় এবং আর্থিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের চোখের ছানি ও লেন্স সংযোজনের জন্য প্রয়োজনে বন্ধু উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এই উদ্যোগে বাংলা ট্রিবিউন, চ্যানেল আই ও লংকা বাংলা ফাইনান্স লিমিটেডের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক এম এ ওয়াদুদ।

চক্ষু শিবির কার্যক্রমে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বুয়েটের অধ্যাপক ডক্টর খোরশেদ আলম ও শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর তাজুল ইসলাম চৌধুরী।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিমোহাম্মদপুরঢাকা বিভাগকরপোরেটঅপারেশন
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