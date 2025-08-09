তেল-চিনি-ডালের দাম কমাল টিসিবি, মিলবে রাজধানীর ৬০ স্থানে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাজারে দামের ঊর্ধ্বগতির মধ্যে দেশের সাধারণ মানুষকে স্বস্তির খবর দিল ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। আগামীকাল রোববার (১০ আগস্ট) থেকে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে ভর্তুকিমূল্যে ভোজ্যতেল, চিনি ও ডাল বিক্রির কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। এবার মূল্যেও এসেছে উল্লেখযোগ্য ছাড়। তেলের দাম লিটারে কমেছে ২০ টাকা, চিনি ও ডালের দামও হ্রাস পেয়েছে।
আজ শনিবার এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছে টিসিবি।
টিসিবির উপপরিচালক মো. শাহাদাত হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভোজ্যতেলের দাম লিটারে ২০ টাকা কমিয়ে ১১৫ টাকায় বিক্রি করা হবে। চিনি ও মসুর ডালের দামে যথাক্রমে কেজিতে ৫ ও ১০ টাকা ছাড় দেওয়া হয়েছে। স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডধারীরা নির্ধারিত দামে এ পণ্য কিনতে পারবেন। শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন ভোক্তারা ট্রাক থেকে ২ লিটার তেল (১১৫ টাকা প্রতি লিটার), ১ কেজি চিনি (৮০ টাকা) ও ২ কেজি মসুর ডাল (৭০ টাকা) কিনতে পারবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সারা দেশে দৈনিক ১২৮টি ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে এই তিন পণ্য বিক্রি করা হবে। এর মধ্যে ঢাকা মহানগরীতে ৬০টি, চট্টগ্রাম মহানগরীতে ২৫টি, গাজীপুর মহানগরীতে ৬টি, কুমিল্লা মহানগরীতে ৩টি, ঢাকা জেলায় ৮টি, কুমিল্লা জেলায় ১২টি, ফরিদপুরে ৪টি, পটুয়াখালী ও বাগেরহাটে যথাক্রমে ৫টি ট্রাক থাকবে। প্রতিদিন প্রতিটি ট্রাকে ৫০০ জন সাধারণ মানুষের পণ্য দেওয়া হবে।
এর মধ্যে ঢাকা মহানগরে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩০ দিন (শুক্রবার ব্যতীত) চলবে এ কার্যক্রম। এ ছাড়া বাকি জেলা ও বিভাগে ১০ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ১৯ দিন (শুক্রবার ব্যতীত) পণ্য বিক্রি করা হবে।
গত ঈদুল আজহার আগে মে ও জুন মাসে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ ট্রাক বিক্রি কার্যক্রমের তুলনায় এবার পণ্যের দাম কমানো হয়েছে। তৎকালীন সময় তেলের দাম ছিল ১৩৫, চিনি ৮৫ ও ডাল ৮০ টাকা কেজিপ্রতি।
