এডিবির দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের মহাপরিচালক হলেন সোনা শ্রেষ্ঠা

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) তাদের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের (সাউথ এশিয়া ডিপার্টমেন্ট–এসএআরডি) মহাপরিচালক হিসেবে সোনা শ্রেষ্ঠাকে নিয়োগ দিয়েছে। এই পদে তিনি বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল ও শ্রীলঙ্কায় এডিবির কৌশল ও কার্যক্রমের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেবেন।
আজ বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
নিয়োগের বিষয়ে সোনা শ্রেষ্ঠা বলেন, ‘দক্ষিণ এশিয়ার মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ায় আমি সম্মানিত। এই অঞ্চলের উন্নয়নশীল সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন এগিয়ে নিতে এডিবির সম্পৃক্ততা আরও জোরদার করতে চাই।’
সোনা শ্রেষ্ঠা একজন অভিজ্ঞ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ। তাঁর পেশাগত অভিজ্ঞতা ২৭ বছরের বেশি। এর মধ্যে ২৩ বছর তিনি এডিবিতে কাজ করেছেন। এই নিয়োগের আগে তিনি দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের উপমহাপরিচালক ছিলেন।
এডিবিতে কর্মজীবনে তিনি ইনডিপেনডেন্ট ইভ্যালুয়েশনস ডিপার্টমেন্টের উপমহাপরিচালক, সহকারী সচিব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর অ্যান্ড ট্রেড ডিভিশনের পরিচালক এবং ইন্দোনেশিয়ার উপ-কান্ট্রি ডিরেক্টরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে।
নেপালের নাগরিক সোনা শ্রেষ্ঠা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে ডক্টরেট ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি ম্যাসাচুসেটসের স্মিথ কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অন্তর্ভুক্তিমূলক, সহনশীল ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কাজ করছে। ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার বর্তমানে ৬৯টি সদস্য দেশ রয়েছে, যার মধ্যে ৫০টি দেশ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলভুক্ত।
