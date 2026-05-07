Ajker Patrika
অর্থনীতি

দেশের বাজারে ফের বাড়ল সোনা-রুপার দাম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আন্তর্জাতিক বাজারে তেজাবি সোনা ও রুপার দাম বাড়ায় দেশের বাজারে আবারও সোনা-রুপার দাম বাড়িয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। আজ বৃহস্পতিবার (৭ মে) সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিংয়ের এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আজ সকাল ১০টা থেকে এই নতুন দাম কার্যকর হয়েছে।

বাজুসের নতুন মূল্য তালিকা অনুযায়ী, ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৪৪ হাজার ৬৭৫ টাকা। ২১ ক্যারেট সোনার প্রতি ভরির দাম ২ লাখ ৩৩ হাজার ৪৯১ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটের সোনার প্রতি ভরির দাম ২ লাখ ১৯৩ টাকা। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির সোনার প্রতি ভরির দাম ১ লাখ ৬৩ হাজার ৯৫ টাকা।

অন্যদিকে, রুপার ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরির দাম ৫ হাজার ৭৭৪ টাকা। ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপার দাম ৫ হাজার ৫৪১ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট ৪ হাজার ৭২৩ টাকা। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির রুপার প্রতি ভরি ৩ হাজার ৫৫৮ টাকা।

বাজুস জানায়, পরবর্তী সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে এ দর কার্যকর থাকবে। এছাড়া ক্রেতাদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ৫ শতাংশ ভ্যাট সংগ্রহ করে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে। অলংকারের ডিজাইন অনুযায়ী মজুরি বা মেকিং চার্জও প্রযোজ্য হবে।

