নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জন্য ৪,৪০১ কোটি টাকার প্রস্তাব

২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জন্য ৪ হাজার ৪০১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। গত অর্থবছরের মূল বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ২ হাজার ৯৫৬ কোটি টাকা। তবে সংশোধিত বাজেটে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪ হাজার ৩৪৫ কোটি ৬৬ লাখ টাকায়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মূল বাজেটের তুলনায় নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের বরাদ্দ প্রায় ১ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকা বেড়েছে।
বাজেট নথি অনুযায়ী, প্রস্তাবিত বরাদ্দের মধ্যে পরিচালন ব্যয়ের জন্য রাখা হয়েছে ৩ হাজার ৬৪৩ কোটি ৩৪ লাখ টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য ৭৫৭ কোটি ৪৫ লাখ টাকা।
জাতীয় বাজেট ঘোষণার আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রায় ২ হাজার ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়েছিল নির্বাচন কমিশন (ইসি)। কমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন- এই পাঁচ স্তরের স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজন করা হবে।
বর্তমানে দেশে ৪ হাজার ৫৮১টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪৯৫টি উপজেলা পরিষদ, ৬১টি জেলা পরিষদ, ৩৩০টি পৌরসভা এবং ১৩টি সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন পদে নির্বাচন আয়োজনের সুযোগ রয়েছে।
বাজেট নথিতে বলা হয়েছে, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন, ভোটার তালিকা হালনাগাদ, জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সেবা প্রদান এবং নির্বাচন ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে এই বরাদ্দ ব্যয় করা হবে।
২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার এবং কর্মক্ষমতা হারানো যোদ্ধাদের পরিবারের আবাসনের জন্য চলমান প্রকল্পের আওতায় ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।৪ মিনিট আগে
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