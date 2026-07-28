এসডিজি ব্র্যান্ড চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ডে দুই সম্মাননা পেল শেলটেক সিরামিকস

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এসডিজি ব্র্যান্ড চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬-এ দুটি সম্মাননা অর্জন করেছে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সিরামিক টাইলস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান শেলটেক সিরামিকস লিমিটেড (এসসিএল)।
প্রতিষ্ঠানটি ‘ডিসেন্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড ইকোনোমিক গ্রোথ’ ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হওয়ার পাশাপাশি ‘মোস্ট সাসটেইনেবল রিয়েল এস্টেট কোম্পানি অব দ্য ইয়ার–বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস কোম্পানি’ ক্যাটাগরিতে সম্মাননা স্মারক অর্জন করেছে।
ভোলায় অবস্থিত শেলটেক সিরামিকসের উৎপাদন কারখানাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়নের উদ্যোগ ‘Progress Through People: Transforming Bangladesh’s Largest Island’ শীর্ষক প্রকল্পের জন্য প্রতিষ্ঠানটি ‘ডিসেন্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড ইকোনোমিক গ্রোথ’ ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হয়।
এ ছাড়া ‘Crafting Tomorrow: Transforming Bangladesh’s Largest Island’ শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্রের জন্য টানা দ্বিতীয়বার ‘মোস্ট সাসটেইনেবল রিয়েল এস্টেট কোম্পানি অব দ্য ইয়ার–বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস কোম্পানি’ ক্যাটাগরিতে সম্মাননা স্মারক অর্জন করেছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রামাণ্যচিত্রটিতে দায়িত্বশীল শিল্পায়নের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়নে শেলটেক সিরামিকসের অবদান তুলে ধরা হয়েছে।
প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই স্বীকৃতি দায়িত্বশীল উৎপাদন, কমিউনিটি উন্নয়ন এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির প্রতি শেলটেক সিরামিকসের ধারাবাহিক অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করেছে।
শেলটেক সিরামিকসের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক (সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং) সৈয়দ আলী আবদুল্লাহ জামি এ সম্মাননা গ্রহণ করেন।
গ্রামীণফোন জানিয়েছে, পরিবেশগত, সামাজিক ও সুশাসন (ইএসজি) নীতিকে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সঙ্গে সমন্বয়, জলবায়ু-সচেতন উদ্যোগ, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি, দায়িত্বশীল ব্যবসা পরিচালনা এবং কমিউনিটির ক্ষমতায়নে ধারাবাহিক অবদানের জন্য প্রতিষ্ঠানটি ‘মোস্ট সাস্টেইনেবল টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি অব দ্য ইয়ার’ স্বীকৃতি...৩০ মিনিট আগে
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