বেনাপোল বন্দর দিয়ে মাছ আমদানি বন্ধ

দুই দিনে সরকারের রাজস্ব ঘাটতি ৩ কোটি টাকা

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  
বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে মাছ আমদানি বন্ধ থাকায় অলস পড়ে আছে ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা
কাস্টমসের নতুন শুল্কনীতির কারণে খরচ বেড়ে যাওয়ায় ভারত থেকে মাছ আমদানি বন্ধ রেখেছেন আমদানিকারকেরা। এতে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি দুই দিনে সরকারের রাজস্ব ঘাটতি হয়েছে প্রায় ৩ কোটি টাকা। ভারত থেকে যেসব খাদ্যদ্রব্য আমদানি করা হয়, তার মধ্যে বড় একটি অংশ হচ্ছে হিমায়িত মিঠাপানির ও সামুদ্রিক মাছ।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, সামুদ্রিক মাছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) নির্ধারিত কেজিপ্রতি ৫০ সেন্ট বা প্রায় ৩৮ টাকা শুল্কের পরিবর্তে বেনাপোল কাস্টমস আদায় করছে ৭৫ সেন্ট বা প্রায় ৫৮ টাকা। ফলে প্রতি চালানে অতিরিক্ত ২৫ সেন্ট বা ২০ টাকা বেশি গুনতে হচ্ছে। এ ছাড়া আমদানি করা ট্রাকে যেকোনো ধরনের হিমায়িত মাছ থাকুক না কেন, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ৮০ শতাংশ মিঠাপানির মাছ ও ২০ শতাংশ সামুদ্রিক মাছ ধরে শুল্ক নিচ্ছে। মিঠাপানির মাছের শুল্ক কেজিপ্রতি ৭৬ ও সামুদ্রিক মাছের শুল্ক কেজিপ্রতি ৪৬ টাকা হওয়ায় আমদানিকারকেরা লোকসানে পড়ছেন বলে দাবি করেন। পাশাপাশি ট্রাকের চাকাভিত্তিক শুল্কনীতিও তাঁদের ব্যয় বাড়াচ্ছে।

বেনাপোল আমদানি-রপ্তানি সমিতির সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান বলেন, প্রতিদিন বেনাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি করা মাছ থেকে দেড় থেকে ২ কোটি টাকা রাজস্ব আসে সরকারের। বিষয়টি নিয়ে কাস্টমসের সঙ্গে কথা বলা হলেও কোনো প্রতিকার মেলেনি। এতে খরচ বাড়ায় বাধ্য হয়ে মাছ আমদানি বন্ধ রেখেছেন আমদানিকারকেরা।

এ পরিস্থিতিতে বন্দরের অনেক শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন। শ্রমিকেরা বলছেন, বেনাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি আগেই অর্ধেকে নেমেছে, মাছ আমদানি বন্ধ থাকায় বিপদ আরও বেড়েছে।

এদিকে কাস্টমসের কোনো কর্মকর্তা এনবিআরের অনুমতি ছাড়া গণমাধ্যমে মন্তব্য করতে চাননি। তবে মৌখিকভাবে জানিয়েছেন, অনিয়ম ঠেকাতে কিছু নিয়ম করা হয়েছে।

বেনাপোল বন্দর ফিশারিজ কোয়ারেন্টিন কর্মকর্তা আসওয়াদুল আলম বলেন, গতকাল থেকে কোনো মাছ আসেনি। তবে ট্রাক এলে দ্রুত খালাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

বেনাপোল কাস্টমস কমিশনার খালেদ মোহাম্মদ আবু হোসেন জানান, তিনি সদ্য যোগ দিয়েছেন এবং নতুন নিয়মের বিষয়ে অবগত নন। তবে হিমায়িত মাছের সঠিক ওজন নির্ধারণ ও রাজস্ব আদায়ে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। এসব নিয়ে কোনো ব্যবসায়ী এখন পর্যন্ত অভিযোগ করেননি। ব্যবসায়ীরা চাইলে কাস্টমসের সঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন।

