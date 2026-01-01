দেশীয় ভ্রমণে শীর্ষে কক্সবাজার, বিদেশে মালয়েশিয়া

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
দেশীয় ভ্রমণে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় গন্তব্য হিসেবে কক্সবাজার আবারও নিজের অবস্থান প্রমাণ করেছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশি পর্যটকদের কাছে সবচেয়ে পর্যটকবান্ধব আন্তর্জাতিক গন্তব্য হিসেবে উঠে এসেছে মালয়েশিয়া। দেশের শীর্ষ ভ্রমণ, পর্যটন ও এভিয়েশন প্রকাশনা দ্য বাংলাদেশ মনিটর আয়োজিত দেশব্যাপী পাঠক জরিপে এই ফলাফল পাওয়া গেছে।
অনলাইন ভোটিংয়ের মাধ্যমে এই র্যাঙ্কিং নির্ধারিত হয়েছে। গত ২০ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত অনলাইন জরিপে ১৫ হাজার ২০০ পাঠক অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন নিয়মিত ভ্রমণকারী, পর্যটনশিল্পের পেশাজীবী ও ভ্রমণপ্রেমীরা, যা জরিপটির গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্বকে আরও জোরালো করেছে।
দেশীয় গন্তব্যের তালিকায় কক্সবাজার বড় ব্যবধানে প্রথম স্থান অধিকার করে, যা দেশের প্রধান সমুদ্রসৈকত শহর হিসেবে এর অব্যাহত জনপ্রিয়তাই তুলে ধরে। চা-বাগান ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য পরিচিত সিলেট দ্বিতীয় এবং পাহাড়, ঝরনা ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য বিখ্যাত বান্দরবান তৃতীয় স্থানে রয়েছে।
বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন ও ইউনেসকো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন চতুর্থ স্থানে রয়েছে। পঞ্চম স্থানে আছে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের অপূর্ব দৃশ্যের জন্য পরিচিত কুয়াকাটা। ঐতিহ্য ও খাদ্যসংস্কৃতির জন্য খ্যাত পুরান ঢাকা ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছে। শীর্ষ ১০ গন্তব্যের মধ্যে রয়েছে—সোনারগাঁ (৭ম), রাঙামাটি (৮ম), দিনাজপুর (৯ম) ও টেকনাফ (১০ম)। এই ফলাফলের মাধ্যমে বাংলাদেশি পর্যটকদের ভ্রমণ আগ্রহের বৈচিত্র্য স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।
আন্তর্জাতিক গন্তব্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জনপ্রিয় হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে মালয়েশিয়া। দেশটির ভিসা সহজ নীতি, ভালো বিমান যোগাযোগ, সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতা এবং বিনোদন, কেনাকাটা ও চিকিৎসা পর্যটনের বিস্তৃত সুযোগের কারণে প্রচুর বাংলাদেশি ভ্রমণ করে থাকেন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে থাইল্যান্ড এবং তৃতীয় স্থানে মালদ্বীপ, যা স্বল্প দূরত্বের অবকাশযাপনের গন্তব্যগুলোর প্রতি ধারাবাহিক আগ্রহকে প্রতিফলিত করে।
চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর ও সৌদি আরব; যা বিনোদন, ব্যবসা ও ধর্মীয় ভ্রমণের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ চাহিদার ইঙ্গিত দেয়। নেপাল, ভারত, ভুটান ও ইন্দোনেশিয়া যথাক্রমে সপ্তম থেকে দশম স্থানে থেকে শীর্ষ দশের তালিকা সম্পূর্ণ করেছে।
পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকদের মতে, এ জরিপের ফলাফল বাংলাদেশি পর্যটকদের ভ্রমণ প্রবণতার পরিবর্তনকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। সহজ যোগাযোগ, প্রতিযোগিতামূলক খরচ এবং বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা প্রদানকারী আঞ্চলিক গন্তব্যগুলোর প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। পাশাপাশি প্রকৃতি ও ঐতিহ্যভিত্তিক পর্যটনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় অভিজ্ঞতামূলক ও টেকসই পর্যটনের প্রতিও ঝোঁক বাড়ছে।
দ্য বাংলাদেশ মনিটর আয়োজিত বাংলাদেশ ট্রাভেল, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫-এর অংশ হিসেবে অনলাইন জরিপটি পরিচালিত হয়। এই অ্যাওয়ার্ডসের মাধ্যমে প্রতিবছর দেশের ভ্রমণ ও পর্যটন খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়ে থাকে।
