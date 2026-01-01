Ajker Patrika
করপোরেট

জেসিআই ঢাকা হেরিটেজের নতুন নির্বাহী কমিটি ঘোষণা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
নবনির্বাচিত নির্বাহী কমিটি ঘোষণা করেছে জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই) ঢাকা হেরিটেজ। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
ঢাকায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) ২০২৬ সালের জন্য নিজেদের নবনির্বাচিত নির্বাহী কমিটির নাম ঘোষণা করেছে জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই) ঢাকা হেরিটেজ। জেসিআই একটি বৈশ্বিক সংগঠন, যা ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী তরুণদের নেতৃত্ব বিকাশ, কমিউনিটি সেবা এবং টেকসই সামাজিক উন্নয়নে কাজ করার সুযোগ করে দেয়। এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে সংগঠনটি।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এ আয়োজনের মাধ্যমে সংগঠনটির নেতৃত্বে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক প্রভাব সৃষ্টির লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি সুসংগঠিত ও ফলাফলভিত্তিক নেতৃত্ব দল গঠিত হয়েছে।

২০২৬ সালের জন্য জেসিআই ঢাকা হেরিটেজের লোকাল প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন গাজী সানি ইসনাইন। এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন জুনায়েদ হোসেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন রিফাত মাহমুদ এবং লোকাল ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছেন নাইমুল ইসলাম।

নবগঠিত কমিটিতে ইমিডিয়েট পাস্ট লোকাল প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাকছেন প্রফেসর ড. ফারাহনাজ ফিরোজ, যিনি নতুন নেতৃত্বকে ধারাবাহিকতা ও কৌশলগত দিকনির্দেশনা দেবেন। সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে মনোনীত হয়েছেন মো. ফারহান আহমেদ মজুমদার এবং লোকাল ট্রেজারারের দায়িত্ব পেয়েছেন আহেলি দিলশান।

জেনারেল লিগ্যাল কাউন্সেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তাসমিন হক তুলিন। এ ছাড়া লোকাল ডিরেক্টর হিসেবে আহসান কবির রুবেল ও তাহমিদা শাম্মি, লোকাল কমিটি চেয়ার হিসেবে মো. শরিফুল ইসলাম, লোকাল জেআইবি চেয়ার হিসেবে বেনজির আবরার এবং লোকাল ট্রেনিং কমিশনার হিসেবে মো. বাকিবিল্লাহ হাসান সাকিব দায়িত্ব পেয়েছেন।

ইমিডিয়েট পাস্ট লোকাল প্রেসিডেন্ট জানান, গত এক বছরে ধারাবাহিক অংশগ্রহণ, নেতৃত্বের শৃঙ্খলা এবং সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর অবদানের ভিত্তিতে ২০২৬ সালের নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নির্বাচন করা হয়েছে।

নিজের বক্তব্যে নবনির্বাচিত লোকাল প্রেসিডেন্ট বলেন, ২০২৬ সালে জেসিআই ঢাকা হেরিটেজ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, পেশাগত ও নেতৃত্ব দক্ষতা উন্নয়ন এবং তরুণদের জন্য টেকসই সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলায় গুরুত্ব দেবে।

অনুষ্ঠানে জেসিআই ঢাকা হেরিটেজ ও জেসিআই বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সাবেক লোকাল প্রেসিডেন্ট মো. মোস্তাফিজুর রহমান খান (রিমাজ), ফজলে মুনিম সায়েকেট ও রাসেল আহমেদ। এ ছাড়া পাস্ট ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ২০২৪ ইমরান কাদির এবং ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ২০২৬ আরেফিন রাফি আহমেদসহ ন্যাশনাল গভর্নিং বডির সদস্য ও জ্যেষ্ঠ জেসিআই নেতারা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

নতুন নেতৃত্ব, সাংগঠনিক ধারাবাহিকতা এবং সুস্পষ্ট কৌশলগত লক্ষ্য নিয়ে ২০২৬ সালে কার্যকর নেতৃত্ব, টেকসই উন্নয়ন ও সমাজে ইতিবাচক প্রভাব রাখার প্রত্যাশা করছে জেসিআই ঢাকা হেরিটেজ।

করপোরেটঅর্থনীতির খবরবাণিজ্য
