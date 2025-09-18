Ajker Patrika
> অর্থনীতি

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে সচেতনতার বার্তা টিভি স্ক্রলে প্রচারের নির্দেশ সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে সচেতনতার বার্তা টিভি স্ক্রলে প্রচারের নির্দেশ সরকারের

দেশের ৩৫টি টেলিভিশন চ্যানেলের স্ক্রলে বিনা খরচে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বাড়ানোর বার্তা প্রচারের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। সম্প্রতি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের টিভি-২ শাখা থেকে এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়। এতে সই করেছেন উপসচিব মো. ইব্রাহিম ভূঞা।

নির্দেশনায় বলা হয়, বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) অনুরোধে দেশের সব টেলিভিশন চ্যানেলকে বিনা খরচে নির্দিষ্ট সময়ে স্ক্রলে সচেতনতামূলক বার্তা প্রচারে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

এ ছাড়া জেলা তথ্য অফিসগুলোর মাধ্যমে জনস্বার্থে বিনিয়োগ শিক্ষা ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা নিতেও বলা হয়েছে নির্দেশনায়।

যে বার্তাগুলো টিভি স্ক্রলে প্রচার করতে বলা হয়েছে, সেগুলো হলো—বিনিয়োগে সচেতন হোন—গুজব বা প্রলোভনে বিনিয়োগ না করে, প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করুন; সচেতন বিনিয়োগ, সমৃদ্ধ আগামী; বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.finlitbd.com এবং https://www.youtube.com/@financialliteracyprogramba6178

নির্দেশনায় তথ্য অধিদপ্তরের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ও গণঅধিদপ্তরের মহাপরিচালককে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে বলা হয়েছে।

নির্দেশনায় বলা হয়, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে বিএসইসির পত্রের মর্ম অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ ৩৫ টিভি চ্যানেলকে এই নির্দেশনা অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে—এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই, একুশে টেলিভিশন, এনটিভি, আরটিভি, বৈশাখী টিভি, বাংলাভিশন, দেশ টেলিভিশন, মাই টিভি, এটিএন নিউজ, মোহনা টেলিভিশন, বিজয় টিভি, সময় মিডিয়া, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন, মাছরাঙা টেলিভিশন, চ্যানেল-৯, চ্যানেল-২৪, জিটিভি, একাত্তর মিডিয়া, এশিয়ান টিভি, এস এ চ্যানেল, যমুনা টেলিভিশন, দীপ্ত টেলিভিশন, ডিবিসি নিউজ, নিউজ টোয়েন্টিফোর, বাংলা টিভি, দুরন্ত টিভি, নাগরিক টিভি, আনন্দ টিভি, টি-স্পোর্টস, নেক্সাস টেলিভিশন, এখন টিভি, গ্লোবাল টিভি ও চ্যানেল এস।

বিষয়:

বিনিয়োগশেয়ারবাজারপুঁজিবাজারঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সম্পর্কিত

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান থেকে চীনে তৈরি দুটি জাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত বিএসসির

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান থেকে চীনে তৈরি দুটি জাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত বিএসসির

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে সচেতনতার বার্তা টিভি স্ক্রলে প্রচারের নির্দেশ সরকারের

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে সচেতনতার বার্তা টিভি স্ক্রলে প্রচারের নির্দেশ সরকারের

বিসিআইতে বসছে অটোমোবাইল ও অ্যাগ্রো-মেশিনারি মেলা

বিসিআইতে বসছে অটোমোবাইল ও অ্যাগ্রো-মেশিনারি মেলা

বে টার্মিনালের ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতায় আগ্রহী সিঙ্গাপুর

বে টার্মিনালের ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতায় আগ্রহী সিঙ্গাপুর