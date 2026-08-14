Ajker Patrika
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অর্থনীতি

কানাডা থেকে ছয় লাখ টন এমওপি সার আমদানিতে চুক্তি নবায়ন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কানাডা থেকে ছয় লাখ টন এমওপি সার আমদানিতে চুক্তি নবায়ন
কানাডা থেকে ৬ লাখ টন এমওপি সার আমদানিতে ১৩ আগস্ট চুক্তি নবায়ন করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

দেশের কৃষি খাতে যথাসময়ে সার সরবরাহের লক্ষ্যে কানাডা থেকে ছয় লাখ টন এমওপি সার আমদানি করবে সরকার। এ জন্য বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) এবং কানাডিয়ান কমার্শিয়াল করপোরেশনের (সিসিসি) মধ্যে চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত এই চুক্তি রাজধানীর একটি হোটেলে নবায়ন করা হয়।

আজ শুক্রবার বিএডিসি থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আধুনিক ও স্মার্ট কৃষি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে সারা দেশের কৃষকদের কাছে যথাসময়ে সুষম সার সরবরাহের লক্ষ্যে সরকার বদ্ধপরিকর। এরই ধারাবাহিকতায় নন-ইউরিয়া সারের নিরাপদ মজুত কার্যকরভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় কানাডার সিসিসির সঙ্গে এমওপি সার আমদানির চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে কানাডা থেকে ৬ লাখ লাখ মেট্রিক টন এমওপি সার আমদানি করা হবে।

চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বিএডিসির চেয়ারম্যান মো. আজিজুল ইসলাম। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত সচিব মো. সেলিম খানসহ দুই দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

সরকারকৃষি মন্ত্রণালয়অর্থনীতির খবরকৃষিবিএডিসি
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