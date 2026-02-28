Ajker Patrika
অর্থনীতি

সাড়ে ৮ ঘণ্টার ব্যবধানে সোনার দাম বাড়ল ৩ হাজার ২৬১ টাকা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাড়ে ৮ ঘণ্টার ব্যবধানে সোনার দাম বাড়ল ৩ হাজার ২৬১ টাকা
ফাইল ছবি

দেশে সোনা ও রুপার দাম বৃদ্ধির সাড়ে ৮ ঘণ্টার মাথায় দাম আবারও বাড়িয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। এক বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানিয়েছে, নতুন নির্ধারিত দাম অনুযায়ী, আগামীকাল ১ মার্চ থেকে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৬৮ হাজার ৬৯০ টাকা।

আজ শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিংয়ের এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। এর আগে আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় এই কমিটির এক বৈঠকে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল ২ লাখ ৬৫ হাজার ৪২৯ টাকা। অর্থাৎ সাড়ে ৮ ঘণ্টার ব্যবধানে সোনার দাম বাড়ল ৩ হাজার ২৬১ টাকা।

বিজ্ঞপ্তিতে বাজুস আরও জানায়, ২১ ক্যারেট সোনার নতুন দাম প্রতি ভরি ২ লাখ ৫৬ হাজার ৪৩৩ টাকা। ১৮ ক্যারেটের সোনার প্রতি ভরির দাম ২ লাখ ১৯ হাজার ৮০৮ টাকা। আর সনাতনী সোনার প্রতি ভরি ১ লাখ ৭৯ হাজার ৮৫৯ টাকা।

দেশের বাজারে বাড়ল সোনা-রুপার দামদেশের বাজারে বাড়ল সোনা-রুপার দাম

অন্যদিকে রুপার দাম ২২ ক্যারেটে প্রতি ভরি দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ৯৯৮ টাকায়। ২১ ক্যারেট রুপার প্রতি ভরি ৬ হাজার ৭০৭ টাকা। ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপার দাম ৫ হাজার ৭১৫ টাকা। আর সনাতনী রুপার প্রতি ভরি ৪ হাজার ৩১৬ টাকা।

বাজুস বলেছে, পরবর্তী সিদ্ধান্ত না জানানো পর্যন্ত এই দাম কার্যকর থাকবে।

বিষয়:

দামসোনাঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলা: হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিয়েছে ইরান

অভিনেতা যাহের আলভীর স্ত্রীর আত্মহত্যা

পরমাণু বোমা তৈরির মতো ইউরেনিয়াম মজুত করবে না ইরান, চুক্তির দ্বারপ্রান্তে তেহরান-ওয়াশিংটন

মধ্যপ্রাচ্যে যেসব দেশে আছে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি ও সামরিক স্থাপনা

ঢাকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যের সব ফ্লাইট বন্ধ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আইসিসির মাসসেরা হলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

আইসিসির মাসসেরা হলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

মৌলভীবাজার: বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপাকে কৃষক

মৌলভীবাজার: বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপাকে কৃষক

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

শরীয়তপুর জেলা শহর: এআই ক্যামেরায় নজরদারি

শরীয়তপুর জেলা শহর: এআই ক্যামেরায় নজরদারি

সম্পর্কিত

সাড়ে ৮ ঘণ্টার ব্যবধানে সোনার দাম বাড়ল ৩ হাজার ২৬১ টাকা

সাড়ে ৮ ঘণ্টার ব্যবধানে সোনার দাম বাড়ল ৩ হাজার ২৬১ টাকা

বিশ্ব অর্থনীতিতে যে প্রভাব ফেলবে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ

বিশ্ব অর্থনীতিতে যে প্রভাব ফেলবে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ

হরমুজ প্রণালিতে তেল পরিবহন স্থগিত করল কিছু কোম্পানি, বিশ্ববাজারে সংকটের শঙ্কা

হরমুজ প্রণালিতে তেল পরিবহন স্থগিত করল কিছু কোম্পানি, বিশ্ববাজারে সংকটের শঙ্কা

নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে চাঁদাবাজি ও আইনশৃঙ্খলার অবনতিতে উদ্বেগ ব্যবসায়ীদের

নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে চাঁদাবাজি ও আইনশৃঙ্খলার অবনতিতে উদ্বেগ ব্যবসায়ীদের