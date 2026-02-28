সাড়ে ৮ ঘণ্টার ব্যবধানে সোনার দাম বাড়ল ৩ হাজার ২৬১ টাকা

দেশে সোনা ও রুপার দাম বৃদ্ধির সাড়ে ৮ ঘণ্টার মাথায় দাম আবারও বাড়িয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। এক বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানিয়েছে, নতুন নির্ধারিত দাম অনুযায়ী, আগামীকাল ১ মার্চ থেকে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৬৮ হাজার ৬৯০ টাকা।
আজ শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিংয়ের এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। এর আগে আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় এই কমিটির এক বৈঠকে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল ২ লাখ ৬৫ হাজার ৪২৯ টাকা। অর্থাৎ সাড়ে ৮ ঘণ্টার ব্যবধানে সোনার দাম বাড়ল ৩ হাজার ২৬১ টাকা।
বিজ্ঞপ্তিতে বাজুস আরও জানায়, ২১ ক্যারেট সোনার নতুন দাম প্রতি ভরি ২ লাখ ৫৬ হাজার ৪৩৩ টাকা। ১৮ ক্যারেটের সোনার প্রতি ভরির দাম ২ লাখ ১৯ হাজার ৮০৮ টাকা। আর সনাতনী সোনার প্রতি ভরি ১ লাখ ৭৯ হাজার ৮৫৯ টাকা।
অন্যদিকে রুপার দাম ২২ ক্যারেটে প্রতি ভরি দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ৯৯৮ টাকায়। ২১ ক্যারেট রুপার প্রতি ভরি ৬ হাজার ৭০৭ টাকা। ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপার দাম ৫ হাজার ৭১৫ টাকা। আর সনাতনী রুপার প্রতি ভরি ৪ হাজার ৩১৬ টাকা।
বাজুস বলেছে, পরবর্তী সিদ্ধান্ত না জানানো পর্যন্ত এই দাম কার্যকর থাকবে।
