ঠাকুরগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে সাংবাদিকদের মতবিনিময়

নবগঠিত ঠাকুরগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইসরাফিল শাহিনের সঙ্গে সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার রাণীশংকৈল প্রেসক্লাবের আয়োজনে প্রেসক্লাবের কনফারেন্স রুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রেসক্লাবের সভাপতি আশরাফুল আলম। সভাটি সঞ্চালনা করেন প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক খুরশিদ আলম শাওন।
সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইসরাফিল শাহিন।
অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাণীশংকৈল ডিগ্রি কলেজের সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তাজুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক শাহজাহান আলী, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এম আর বকুল মজুমদার, রাণীশংকৈল মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মহাদেব বসাক, সিনিয়র সাংবাদিক ছবিকান্ত দেব, আনিসুর রহমান বাকী, নুরুল হক, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মোবারক আলী, ফারুক আহাম্মদ, সাবেক সম্পাদক বিপ্লব এবং আনোয়ার হোসেনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মীরা।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইসরাফিল শাহিন বলেন, নবগঠিত ঠাকুরগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি আধুনিক ও মানসম্মত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এখানে শিক্ষার মান হবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের। শিক্ষক নিয়োগসহ সব কার্যক্রম স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হবে।
তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে করা হবে। এ কাজে সাংবাদিকসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। সবার পরামর্শ ও অংশগ্রহণের মাধ্যমেই একটি মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা সম্ভব।
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