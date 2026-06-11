সিংগাইরে শিক্ষকের ওপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও সড়ক অবরোধ

মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার তালেবপুর আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের ওপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন, বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা।
বৃহস্পতিবার (১২ জুন) সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এ কর্মসূচি পালন করে। পরে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস দেওয়া হলে প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী কর্মসূচি শেষে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে ফিরে যান।
শিক্ষার্থী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ৯ জুন (মঙ্গলবার) বিদ্যালয়ের অ্যাডহক কমিটির সভাপতি হিসেবে আবুল কালাম শামসুদ্দিন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ওই দিন পূর্বে পদত্যাগ করা প্রধান শিক্ষক কোহিনুর ইসলামকে পুনরায় প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। এ বিষয়ে সিনিয়র সহকারী শিক্ষক মনজুরুল আলম আপত্তি জানিয়ে বলেন, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। এ নিয়ে কথোপকথনের একপর্যায়ে কিছু বহিরাগত তাঁর ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে।
ঘটনার প্রতিবাদে এবং হামলার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করে।
মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা ‘শিক্ষকের ওপর হামলা কেন? জবাব চাই, বিচার চাই’, ‘সন্ত্রাসী হামলার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই’ এবং ‘হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচার নিশ্চিত করতে হবে’—এমন বিভিন্ন স্লোগানসংবলিত ব্যানার ও ফেস্টুন প্রদর্শন করেন।
শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘শিক্ষকেরা জাতি গঠনের কারিগর। একজন শিক্ষকের ওপর হামলা শুধু একজন ব্যক্তির ওপর আঘাত নয়, বরং শিক্ষাব্যবস্থা ও সভ্য সমাজের ওপর আঘাত। বিদ্যালয়ের মতো একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বহিরাগতদের প্রবেশ করে একজন শিক্ষককে মারধরের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও উদ্বেগজনক।’
তাঁরা দ্রুত হামলাকারীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
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