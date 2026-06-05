ঠাকুরগাঁওয়ে শিশুদের ঝগড়াকে কেন্দ্র করে বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যা

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় শিশুদের ঝগড়াকে কেন্দ্র করে জগমোহন চন্দ্র রায় নামের এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় সুশীল চন্দ্র রায় নামের নিহত বৃদ্ধের এক প্রতিবেশীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।
এর আগে গত ২৯ মে বিকেলে উপজেলার দেওগাঁও (প্রভাতপাড়া) গ্রামে জগমোহন মারধরের শিকার হন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
পুলিশ ও এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত ২৯ মে বিকেলে দেওগাঁও (প্রভাতপাড়া) গ্রামে জগমোহনের পাঁচ বছরের নাতির সঙ্গে প্রতিবেশী সুশীলের ছয় বছরের ছেলের খেলা নিয়ে ঝগড়া হয়। জগমোহনের ছেলে সুমন দুই শিশুকে চড়-থাপ্পড় দিয়ে শান্ত করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সুশীল সুমনের বাড়িতে এসে তাঁকে গালিগালাজ ও মারধর শুরু করেন। একপর্যায়ে সুশীলের পক্ষে চঞ্চল চন্দ্র রায়, হরিন্দ্রনাথ রায়, রতেন চন্দ্র রায় ও অখিল চন্দ্র বর্মণ লাঠিসোঁটা নিয়ে সুমনের বাড়িতে ঢোকেন। সুমনের বাবা জগমোহন চন্দ্র রায় বাধা দিতে গেলে আসামিরা তাঁকে এলোপাতাড়ি মারধর করেন। প্রধান আসামি সুশীল তখন জগমোহনের গলা টিপে শ্বাস রোধ করার চেষ্টা করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় জগমোহনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। গতকাল তিনি মারা যান।
নিহত জগমোহনের ছেলে ও মামলার বাদী সুমন চন্দ্র রায় বলেন, ‘বাচ্চাদের খেলাধুলার সামান্য ঝগড়া নিয়ে প্রতিবেশীরা যে এভাবে আমার বৃদ্ধ বাবাকে নির্মমভাবে পিটিয়ে ও গলা টিপে হত্যা করবে, তা আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না। আমরা গরিব মানুষ, আমাদের ওপর চরম অন্যায় করা হয়েছে। চোখের সামনে বাবাকে ছটফট করে মরতে দেখেছি। আমি প্রশাসনের কাছে আমার বাবার হত্যাকারীদের সর্বোচ্চ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি।’
ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহজাহান আলী বলেন, নিহত জগমোহনের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় নিয়মিত হত্যা মামলা করা হয়েছে। প্রধান আসামি সুশীলকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মামলার অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের জোরালো অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় মারামারির একটি মামলায় উপজেলা আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।৯ মিনিট আগে
শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যাকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত, পলাতক খুনিদের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনা এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ইনকিলাব মঞ্চ। একই সঙ্গে আগামী সাত দিনের মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়ার অগ্রগতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশের দাবি জানিয়েছে২৭ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার খারুয়া বাজারে জমির বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, ভাঙচুর ও লুটপাটের দ্বিতীয় দিনেও উত্তেজনা বিরাজ করছে। প্রশাসনের জারি করা ১৪৪ ধারা বহাল রয়েছে। ঘটনায় দুটি মামলা হওয়ার পর পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে।৩১ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলার দুই গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে সংঘর্ষে একজন নিহত হওয়ার ঘটনায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে প্রশাসন। সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।৪০ মিনিট আগে