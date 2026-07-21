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মানিকগঞ্জ

বর্ষার সুরে মানিকগঞ্জে মুগ্ধতা ছড়াল ‘বর্ষায় নজরুল’

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
বর্ষার সুরে মানিকগঞ্জে মুগ্ধতা ছড়াল ‘বর্ষায় নজরুল’
বর্ষায় নজরুল শীর্ষ অনুষ্ঠানের কলাকুশীলব। ছবি: আজকের পত্রিকা

সন্ধ্যা গড়াতেই শ্রাবণের বৃষ্টি যেন আরও ঘন হয়ে নামে। হলরুমের কার্নিশ ছুঁয়ে মাধবীলতার পাতায় জমতে থাকে বৃষ্টির ফোঁটা। সেই স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় মানিকগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনজুড়ে ভেসে ওঠে, ‘আকাশে আজ ছড়িয়ে দিলাম প্রিয়, আমার কথার ফুল গো...’। বাইরে বৃষ্টির ছন্দ আর ভেতরে কাজী নজরুলের প্রেম, দ্রোহ ও মানবতার সুর। প্রকৃতি আর সংগীতে একাকার হয়ে অনন্য আবহে পরিণত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ‘বর্ষায় নজরুল’।

নজরুল বর্ষ উপলক্ষে গতকাল সোমবার (২০ জুলাই) জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে আসেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ নাজমুল হাসান খান। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত হন- অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কামরুল হাসান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) খায়রুল ইসলাম, মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস, জেলা কালচারাল অফিসার মোছা. মোখলেছা হিলালী, জাসাস জেলা কমিটির সদস্যসচিব শামীম বিশ্বাস এবং মানিকগঞ্জ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদের সাধারণ সম্পাদক আওলাদ হোসেনসহ জেলার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সংস্কৃতিপ্রেমীরা।

আলোচনা পর্বে বক্তারা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য, সংগীত, সাম্য, মানবিক মূল্যবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। পরে জেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীরা পরিবেশন করেন একের পর এক নজরুল সংগীত। বৃষ্টিমুখর রাত আর সুরের মূর্ছনায় মিলনায়তনে তৈরি হয় এক আবেগঘন পরিবেশ। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার আবহ যেন আরও গভীর হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের শেষভাগে শিল্পীর কণ্ঠে ভেসে আসে, ‘নয়ন ভরা জল গো তোমার, আঁচল ভরা ফুল...’। রাত শেষে বৃষ্টি থামলেও নজরুলের প্রেম, বেদনা আর সৌন্দর্যে ভরা সুর গেঁথে যায় দর্শক-শ্রোতার মনে।

আয়োজকরা জানান, নতুন প্রজন্মের কাছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য, সংগীত ও মানবতার চেতনাকে পৌঁছে দিতেই এমন আয়োজন করে জেলা শিল্পকলা একাডেমি। ভবিষ্যতেও এমন সাংস্কৃতিক আয়োজন নিয়মিত অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

বিষয়:

মানিকগঞ্জকাজী নজরুল ইসলামঢাকা বিভাগশিল্পকলা একাডেমিজেলার খবর
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