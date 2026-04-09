বাড়ীতে ড্রামভর্তি পেট্টোল রেখে গভীর রাতে ৩০০ টাকা লিটারে বিক্রি, দণ্ড

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীতে বাড়িতে পেট্রোল মজুত রেখে বেশি দামে বিক্রির অভিযোগে আব্দুস সামাদ (৪৫) নামে এক ব্যবসায়ীকে দণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ সময় একটি ড্রাম থেকে ১২০ লিটার পেট্রোল জব্দ করা হয়।
বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার ধনতলা ইউনিয়নের শিলপাটি গ্রামে অভিযান চালান উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আহসান উল হক। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আব্দুস সামাদকে ৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়।
স্থানীয়রা জানান, তেল সংকট শুরুর পর থেকে গভীর রাতে তাঁর বাড়িতে মোটরসাইকেলের যাতায়াত বেড়ে যায়। ফুয়েল কার্ড চালুর পর নিবন্ধনহীন মোটরসাইকেলচালকদের কাছে রাত ১২টার পর পেট্রোল বিক্রি করতেন তিনি। ভ্রাম্যমাণ আদালতে এ অভিযোগ স্বীকার করেন আব্দুস সামাদ।
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আহসান উল হক জানান, বাড়িতে তেল বিক্রির যন্ত্রপাতিসহ একটি ড্রামে রাখা ১২০ লিটার পেট্রোল জব্দ করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালতের আদেশ অনুযায়ী জব্দ করা পেট্রোল সরকারি মূল্যে সাধারণ ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে এবং সেই অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হবে। তিনি বলেন, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। এ বিষয়ে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।
