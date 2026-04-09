ঠাকুরগাঁওয়ে অটোরিকশার চাপায় স্কুলছাত্র নিহত

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় অজ্ঞাতনামা অটোরিকশার ধাক্কায় আশরাফুল ইসলাম মারুফ (১৬) নামের এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটার দিকে সদর উপজেলার সালন্দর ইউনিয়নের শিংপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মারুফ ওই এলাকার বাসিন্দা মো. রশিদুল ইসলামের ছেলে এবং স্থানীয় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ছিল।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে মারুফ তার নানাবাড়ি খামার ভোপলা এলাকা থেকে মোটরসাইকেলে করে নিজ বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়। পথিমধ্যে শিংপাড়া আখের খামারের পশ্চিম পাশে একটি পাকা সড়কে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অজ্ঞাতনামা অটোরিকশা তাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে মারুফ সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ঠাকুরগাঁও ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে তার অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে সে মারা যায়।
এ ঘটনায় নিহত মারুফের বাবা মো. রশিদুল ইসলাম অজ্ঞাতনামা অটোরিকশাচালকের বিরুদ্ধে ঠাকুরগাঁও সদর থানায় একটি মামলা করেছেন। মামলাটি সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় রুজু করা হয়েছে।
ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন জানান, ঘটনার বিষয়ে তদন্ত চলছে। অভিযুক্ত অটোরিকশাচালককে শনাক্তে চেষ্টা চলছে।
