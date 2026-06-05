Ajker Patrika
ঠাকুরগাঁও

ডলার কেনাবেচার নামে প্রতারণা, বিএনপি নেতাসহ গ্রেপ্তার ৫

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
ডলার কেনাবেচার নামে প্রতারণা, বিএনপি নেতাসহ গ্রেপ্তার ৫
ডলার কেনাবেচার নামে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার ৫ জন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঠাকুরগাঁওয়ের নবগঠিত ভূল্লী উপজেলায় ডলার কেনাবেচার নামে প্রতারণার অভিযোগে একটি সংঘবদ্ধ চক্রের পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার ৫ নম্বর শুখানপুকুরী ইউনিয়নের বাং রোড স্লুইসগেট এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মানিক হোসেন (৪৩), হাবিবুর রহমান ওরফে হবি (৪৫), আশরাফুল ইসলাম (৪৭), মনোয়ার হোসেন (৪০) ও মোখলেছ (৪৮)।

গ্রেপ্তার হাবিবুর রহমান শুখানপুকুরী ইউনিয়ন বিএনপির সহযুববিষয়ক সম্পাদক বলে জানিয়েছে পুলিশ। সদর উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আবদুল হামিদ তাঁর দলীয় পরিচয় নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ডলার কেনাবেচার নামে প্রতারণার উদ্দেশ্যে চক্রের সদস্যরা ওই এলাকায় অবস্থান করছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভূল্লী থানা-পুলিশের একটি দল সেখানে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে।

এই চক্রের প্রতারণার শিকার হয়েছেন নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার বাসিন্দা এবং সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট শাখার অগ্রণী ব্যাংকের ক্যাশিয়ার জুবায়েত জাহিদ (৪৪), একই শাখার পিয়ন আজাহার আলী (৫৪) এবং গোলাম মোস্তফা (৫৫)।

ভূল্লী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে বিদেশি ডলার, সাতটি মোবাইল, নগদ ১৪ হাজার ৫০০ টাকা এবং প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা ডলার প্রতারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার তথ্য স্বীকার করেছেন। এই ঘটনায় তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে এবং একটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। উদ্ধার করা আলামত ও নথিপত্র যাচাই করে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্য সদস্যদেরও শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওবিএনপিগ্রেপ্তারপ্রতারকজেলার খবরডলাররংপুর বিভাগ
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