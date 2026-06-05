Ajker Patrika
ফরিদপুর

ফরিদপুরে নদ থেকে অজ্ঞাত কিশোরীর লাশ উদ্ধার

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরে নদ থেকে অজ্ঞাত কিশোরীর লাশ উদ্ধার
ফরিদপুর সদর থানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলায় ভুবনেশ্বর নদ থেকে পানিতে ভাসমান অবস্থায় এক কিশোরীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ বলছে, অজ্ঞাতনামা কিশোরীর বয়স ১৪-১৫ বছর। অনেকটাই বিবস্ত্র ও অর্ধগলিত অবস্থায় তার লাশ পাওয়া যায়।

আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার চরকৃষ্ণপুর এলাকার ভুবনেশ্বর নদ থেকে ওই কিশোরীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তবে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত তার পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।

জানা যায়, আজ বেলা ১১টার দিকে স্থানীয় বাসিন্দারা নদের পানিতে এক কিশোরীর লাশ ভাসতে দেখেন। তাঁরা বিষয়টি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) সদস্য আব্দুল জলিল মিয়াকে জানান। তাঁর মাধ্যমে খবর পেয়ে সদরপুর থানা-পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায়।

সদরপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আসাদুজ্জামান রিপন জানান, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে নদ থেকে কিশোরীর লাশ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সদরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আব্দুল আল মামুন শাহ রাত ৯টার দিকে আজকের পত্রিকাকে বলেন, মরদেহটি শনাক্তে ফরেনসিক ও সিআইডি টিম কাজ করছে। এখনো পরিচয় পাওয়া যায়নি। ঘটনাটির তদন্ত ও পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

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