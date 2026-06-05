শিশুদের খেলা নিয়ে দুই পরিবারের সংঘর্ষ, নিহত ১

নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় শিশুদের খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে উভয় পরিবারের লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে জামাল মিয়া (৫০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হন।
আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার গন্ডা পূর্বপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। জামাল মিয়া উপজেলার গন্ডা পূর্বপাড়া এলাকার বাসিন্দা।
স্থানীয় বাসিন্দা, পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আজ দুপুরে দুই পক্ষের শিশুর মধ্যে খেলনা গাড়ির খেলাধুলা নিয়ে বিরোধের জেরে প্রথমে কথা-কাটাকাটি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে উভয় পক্ষ লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে প্রতিপক্ষের হামলায় জামাল মিয়া গুরুতর আহত হন। পরে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় লোকজন তাঁকে দ্রুত ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানকার চিকিৎসক বেলা আড়াইটার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
খবর পেয়ে কেন্দুয়া থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ঘটনার বিষয়ে আইনগত কার্যক্রম শুরু করে। ঘটনার পর অভিযুক্ত সুজন মিয়া পালিয়ে যান। তবে তাঁর স্ত্রী অজু আক্তারকে এলাকাবাসীর সহায়তায় আটক করা হয়। বর্তমানে তিনি কেন্দুয়া থানা-পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন।
এ বিষয়ে কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেহেদী মাকসুদ জানান, এ ঘটনায় এক নারীকে আটক করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।
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