ঠাকুরগাঁওয়ে বাউলশিল্পীদের ওপর হামলা, তিনজন হাসপাতালে

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁও শহরের কোর্ট চত্বরে আজ বুধবার দুপুরে বাউলদের ওপর অতর্কিত হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে তিন বাউলশিল্পী আহত হয়েছেন। বাউলশিল্পীদের ওপর হামলার বিচার এবং বাউল আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে ঠাকুরগাঁওয়ে প্রতিবাদ সমাবেশের আগে এই হামলার ঘটনা ঘটে।
আহত তিনজনকে ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরোয়ারে আলম খান। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সম্প্রীতির ঐক্য, ঠাকুরগাঁও’ ব্যানারে দুপুরে শহরের চৌরাস্তা মোড়ে বাউলশিল্পীদের প্রতিবাদ সমাবেশ হওয়ার কথা ছিল। তার আগে কোর্ট চত্বরে চায়ের দোকানে বসে চা-পান করছিলেন কয়েকজন বাউল। হঠাৎ একদল লোক সেখানে ঢুকে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।’ আহত ব্যক্তিদের অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল বলে জানান ওসি।
আহত বাউলশিল্পীদের একজন জানান, তিনি ব্যক্তিগত মামলায় হাজিরা দিতে কোর্টে এসেছিলেন। হাজিরা শেষে সহযোগীদের সঙ্গে চা খাচ্ছিলেন। এ সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত কিছু বুঝে ওঠার আগেই লাঠিসোঁটা নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা শুরু করে।
ওসি সরোয়ারে আলম খান জানান, হামলাকারীরা কারা, এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কোর্ট চত্বরের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হবে। ফুটেজ বিশ্লেষণ করে হামলাকারীদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। আহত বাউলশিল্পীরা থানায় মামলা করলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।
সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
সাভারের গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের এক শিক্ষার্থীকে মধ্যরাতে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে র্যাগিং এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগে আট শিক্ষার্থীকে আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
আজ সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যায়ের প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যসচিব কনক চন্দ্র রায়।
কনক চন্দ্র রায় জানান, এ ঘটনায় ইতিমধ্যে পৃথক দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে বিভাগীয় তদন্ত কমিটির প্রাথমিক প্রতিবেদনে যে আট শিক্ষার্থীর নাম এসেছে, প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে তাঁদের সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।
কনক বলেন, তদন্ত এখনো চলমান। পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শেষে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে এই আটজনসহ আরও যাঁদের জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া যাবে, তাঁদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সাময়িক বহিষ্কার হওয়া শিক্ষার্থীরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ও গণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (গকসু) নির্বাচনে পরাজিত সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী অন্তু দেওয়ান (২৭ ব্যাচ), আসাদুর রহমান (৩২ ব্যাচ), আশরাফুল ইসলাম (৩২ ব্যাচ), তরিকুল ইসলাম (২৭ ব্যাচ), মেহেদী হাসান (২৮ ব্যাচ), নাঈম (৩২ ব্যাচ), মেহেদী (৩২ ব্যাচ) ও আসিফ রহমান লাবিব (২৮ ব্যাচ)।
গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত পৃথক চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘আপনার বিরুদ্ধে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে আইন বিভাগের শিক্ষার্থী শের আলীকে (৩৩তম ব্যাচ, ১ম সেমিস্টার) র্যাগিং ও নির্যাতন করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে র্যাগিং-এ আপনার সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা পরিপন্থী।
উক্ত পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাসে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং পরবর্তীতে সুষ্ঠু তদন্ত পরিচালনার স্বার্থে আপনাকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হলো। এই আদেশ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে। সাময়িক বহিষ্কারাদেশ চলাকালীন আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।’
এর আগে গত সোমবার (২৪ নভেম্বর) মধ্যরাতে আশুলিয়ার নলাম এলাকার একটি মেসবাসায় ডেকে নিয়ে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী শের আলীকে (৩৩ ব্যাচ) র্যাগিং এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের একই বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। আহত শিক্ষার্থী শের আলী রংপুরের পীরগঞ্জের মাহমুদপুর এলাকার বাসিন্দা।
যশোর প্রতিনিধি
কানাডার ভিসা ও চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারক চক্র যশোরের দুই যুবকের কাছ থেকে প্রায় ৪০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা গত সোমবার (২৪ নভেম্বর) ঝিকরগাছা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।
ভুক্তভোগীরা হলেন যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার কালিয়ানী গ্রামের আবু সায়েমের ছেলে আলসাবা রাতুল এবং একই গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে শাকিল।
অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন ঝিকরগাছা উপজেলার কালিয়ানী গ্রামের নাসির উদ্দিন আলতাফ ও তাঁর স্ত্রী শাহানাজ বেগম।
ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, বিদেশে পাঠানোর নাম করে আলতাফ ও তাঁর স্ত্রী দুজন মিলে ঢাকায় ভুয়া নামে ট্রাভেল এজেন্সি পরিচালনা করেন। তাঁদের খপ্পরে পড়ে সহায়সম্পদ বিক্রি ও বন্ধক রেখে ৪০ টাকা খুইয়েছেন তাঁরা। তাঁদের পরিবার এখন নিঃস্ব।
আজ বুধবার দুপুরে ভুক্তভোগী যুবক আলসাবা রাতুল আজকের পত্রিকাকে জানান, নাসির উদ্দিন আলতাফ ২০২৪ সালের মার্চ মাসে তাঁকে নেপালে নিয়ে যান। আর সেখানে ভুয়া কানাডার দূতাবাসের অফিস বানিয়ে তাঁর ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। এক সপ্তাহ পরে তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে আবারও নেপালে গেলে একটি হোটেলে দুই মাস তাঁকে আটকে রাখা হয়। তাঁদের চুক্তি ছিল ১৯ লাখ টাকা করে নেবে। হোটেলে আটকে রেখে বাড়িতে ফোন দিয়ে চুক্তি বাদে আরও এক লাখ করে টাকা নেন নাসির উদ্দিন আলতাফ। এরপরে কানাডার ভিসা লাগানো পাসপোর্ট হাতে দিয়ে ওই দিন নাসির উদ্দিন আলতাফ কুয়েতে পালিয়ে যান। আলসাবা রাতুল বলেন, ‘পরে বুঝতে পারি, এটা কোনো কানাডার অ্যাম্বাসি ছিল না। তারা একটি অ্যাম্বাসি অফিস বানিয়ে সেখানে নিয়ে গিয়ে কাগজপত্র জমা নেন এবং ইন্টারভিউ নেন। যাতে আমরা সন্দেহ না করি। আমাদের যখন পাসপোর্ট হাতে দেয়, তখন দেখি—পাসপোর্ট খোলা। পরে দেশে এসে পাসপোর্ট অনলাইনে যাচাই-বাছাই করে দেখি, এটা কানাডার ভুয়া ভিসা।’
ভুক্তভোগী আরেক যুবক শাকিল হোসেনের বাবা হাবিবুর রহমান বলেন, ‘নাসির উদ্দিন আলতাফ আমার ফুফাতো ভাই। তারা স্বামী-স্ত্রী বিদেশে লোক পাঠানোর ব্যবসা করে। আলতাফ এক দিন এসে বলল, ‘‘ভাই, আমার তো ছেলে নেই। আপনার ছেলে মানেই আমার ছেলে। ছেলের জন্য একটা ভালো চাকরি আছে কানাডায়। ছেলেকে কানাডায় পাঠিয়ে দিন। নাসির উদ্দিন আলতাফের কথায় বিশ্বাস করে আমার দোকানপাট, জমি-জায়গা, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি সব বিক্রি করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সাতবারে আমি ১৯ লাখ টাকা দিয়েছি। আজ আমার আপনজন আমাকে বড় ক্ষতি করল। পথে বসাল। আমি এর বিচার চাই।’
অভিযোগের ব্যাপারে জানতে চাইলে হোয়াটসঅ্যাপে নাসির উদ্দিন আলতাফ আজকের পত্রিকার কাছে বলেন, তিনি মাধ্যম হিসেবে যোগাযোগ করে দিয়েছেন। ২০ লাখ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। এটি নিয়ে বসাবসিও হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁরা নানান জায়গায় নানান কথা বলছেন।
এ বিষয়ে ঝিকরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূর মোহাম্মদ গাজী বলেন, ‘কানাডায় পাঠানোর নামে ভুয়া ভিসা দেওয়ার একটি অভিযোগ পেয়েছি। আমরা তদন্ত শুরু করেছি।’
থানচি (বান্দরবান) প্রতিনিধি
বান্দরবানের থানচি উপজেলার দুর্গম রেমাক্রি খালের মুখে শঙ্খ নদে ইঞ্জিনচালিত দুই নৌকার মুখোমুখি সংঘর্ষে এক নৌকার চালক ঘটনাস্থলে মারা গেছেন। তাঁর নাম শৈসাইমং মারমা।
আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শৈসাইমং মারমা রেমাক্রি ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কলাপাড়ার বাসিন্দা।
থানচি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাছির উদ্দিন মজুমদার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, ‘রেমাক্রি ইউনিয়নে মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই। আমরা বিজিবির মাধ্যমে জেনেছি। বৃহস্পতিবার বিস্তারিত জানা যাবে।’
নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সরকারি তোলারাম কলেজ ছাত্রাবাসে শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে কলেজ ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ অপুর বিরুদ্ধে। মারধরের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এতে দেখা যায়, অপু তেড়ে গিয়ে এক শিক্ষার্থীকে মারধর করছেন।
গতকাল মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে শহরের ওসমানী স্টেডিয়াম-সংলগ্ন কলেজ ছাত্রাবাসে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ওয়ায়েজ করনী আজ সকালে ফতুল্লা থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন। তবে সাধারণ ডায়েরি করায় ফের তাঁকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে অপুর বিরুদ্ধে।
ভুক্তভোগী ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ওয়ায়েজ করনী বলেন, ‘সন্ধ্যা ৭টার দিকে আমি হলের রিডিং রুমে পড়ছিলাম। সে সময় অপু ও তাঁর কয়েক বন্ধু উচ্চ শব্দে টেলিভিশনে গান শুনছিলেন এবং ক্যারম খেলছিলেন। আমি গিয়ে বললাম শব্দ কমাও, আমার পড়তে অসুবিধা হচ্ছে। এটা বলায় অপু বের হয়ে বলে সাউন্ড বাড়াইয়া শুনছি আরও শুনব, তোর সমস্যা কী?
আমি উত্তরে বলেছি, তোমার যেমন হোস্টেলে অধিকার আছে, আমারও অধিকার আছে। এটা বলার পর সে আমাকে মারতে তেড়ে আসে। একপর্যায়ে আমার কলার ধরে এবং লাথি দেয়। সকালে থানায় গিয়ে জিডি করায় ফের আমাকে হুমকি দিয়েছেন। সবকিছু মিলিয়ে আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।’
এ বিষয়ে অভিযুক্ত শিক্ষার্থী অপুর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে তোলারাম কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মনির হোসেন জিয়া গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, ‘এ বিষয়ে আমরা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। অভিযুক্ত হলে ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে আমরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব। ব্যক্তির দায় সংগঠন বহন করবে না।’
