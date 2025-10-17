Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁও থেকে ঢাকার পথে মির্জা ফখরুল

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফাইল ছবি
জুলাই সনদের স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আজ শুক্রবার সকালে ঠাকুরগাঁও থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। এ জন্য তিনি ঠাকুরগাঁওয়ে তাঁর পূর্বনির্ধারিত দুটি সাংগঠনিক কর্মসূচি বাতিল করেছেন। আজ শুক্রবার সকাল ৭টা ৩৩ মিনিটে শহরের পৈতৃক বাড়ি কালীবাড়ি তাঁতিপাড়া থেকে তিনি সৈয়দপুরের উদ্দেশে রওনা দেন। সেখান থেকে বিমানযোগে তিনি ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক মামুনুর রশিদ। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, জুলাই সনদের স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের জন্যই বিএনপির মহাসচিব ঠাকুরগাঁওয়ের পূর্বঘোষিত কয়েকটি প্রোগ্রাম বাতিল করে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।

বিএনপির কর্মসূচির বিষয়ে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল হামিদ জানান, বিএনপির মহাসচিবের আজ দুটি সাংগঠনিক সম্মেলন ছিল। এর মধ্যে আলেম-ওলামাদের সঙ্গে মতবিনিময় ও স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময়ও ছিল। জুলাই সনদের জন্য তিনি এসব কর্মসূচি বাতিল করে দ্রুত ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করেন।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরজুলাই সনদ
