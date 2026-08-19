Ajker Patrika
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ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁওয়ে সাড়ে ৪ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ২, মোটরসাইকেল জব্দ

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৬, ১৭: ১৩
ঠাকুরগাঁওয়ে সাড়ে ৪ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ২, মোটরসাইকেল জব্দ
ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীতে সাড়ে ৪ হাজার পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীতে সাড়ে ৪ হাজার পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে থানা-পুলিশ। এ সময় মাদক বহনে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে ৩টায় ঠাকুরগাঁও পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার খোদাদাদ হোসেন।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার ৪ নম্বর বড় পলাশবাড়ী (সরকার বস্তি) এলাকার মৃত ঝরুয়া মোহাম্মদের ছেলে মো. আলিমদ্দীন (৪৫) ও একই এলাকার মো. সুবাহান আলীর ছেলে মো. দর্শন আলী (৪০)।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বালিয়াডাঙ্গী থানা-পুলিশ আজ সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায়। বালিয়াডাঙ্গী থানাধীন বেলতলা মাদ্রাসা বাজারসংলগ্ন তীরনই নদীর ব্রিজের পশ্চিম পাশে চেকপোস্ট বসায় পুলিশ। এ সময় নেকমরদ থেকে বালিয়াডাঙ্গী অভিমুখে আসা একটি মোটরসাইকেলকে থামার সংকেত দেওয়া হয়। পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেরে মোটরসাইকেলে থাকা তিন ব্যক্তি গাড়ি ফেলে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। পুলিশ ধাওয়া করে আলিমদ্দীন ও দর্শন আলীকে আটক করলেও অপরজন পালিয়ে যান। পরে তাঁদের কাছ থেকে ৪ হাজার ৫০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার খোদাদাদ হোসেন বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বালিয়াডাঙ্গীসহ আশপাশের এলাকায় ইয়াবা বিক্রি করে আসছিলেন। এ ঘটনায় তাঁদের বিরুদ্ধে বালিয়াডাঙ্গী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা করা হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে জেলা পুলিশ জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে।

বিষয়:

উদ্ধারঠাকুরগাঁওইয়াবাবালিয়াডাঙ্গীমাদকজেলার খবরমোটরসাইকেল
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