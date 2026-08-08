Ajker Patrika
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ঠাকুরগাঁও

খাতা-কলম কিনতে বেরিয়ে কিশোরী অপহরণ, গ্রেপ্তার ১

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
খাতা-কলম কিনতে বেরিয়ে কিশোরী অপহরণ, গ্রেপ্তার ১
প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীতে কলেজপড়ুয়া এক কিশোরীকে অপহরণের ঘটনায় করা মামলায় মো. সিদ্দিকুল ইসলাম (৪৭) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাতে পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলার বালুবাড়ি (ধামোর) এলাকার নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে বালিয়াডাঙ্গী থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আজ শনিবার আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার সিদ্দিকুল ইসলাম ওই মামলার এজাহারভুক্ত চার নম্বর আসামি।

মামলার এজাহার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অপহৃত ওই কিশোরী বালিয়াডাঙ্গীর সমিরউদ্দিন স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী। গত ১২ জুলাই দুপুরে খাতা-কলম কেনার জন্য বাড়ি থেকে বোয়ালীমোড় বাজারের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় চানপুকুর এলাকার পাকা রাস্তায় পৌঁছালে কয়েকজন তার পথরোধ করেন। পরে মুখ চেপে ধরে তাকে একটি তিন চাকার গাড়িতে তুলে আটোয়ারীর দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনাটি স্থানীয় কয়েকজন কিশোরীর পরিবারকে জানান। পরে পরিবারের লোকজন অভিযুক্তদের স্বজনদের কাছে গিয়ে ওই কিশোরীকে ফেরত দিতে বলেন। তাঁরা ফেরতের আশ্বাস দিলেও পরে আর কিশোরীকে ফেরত দেননি।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বালিয়াডাঙ্গী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, ‘মামলাটি তদন্তাধীন। প্রাথমিক তদন্তে আসামির বিরুদ্ধে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া গেছে। তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।’

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