কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপে বিমোহিত ঠাকুরগাঁওবাসী

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
শরতের ভোর। আকাশজুড়ে শান্ত নীলিমা। শিশিরভেজা ধানের শিষ হাওয়ায় নাচছে। বাতাসে মাটির ঘ্রাণ মিশে যাচ্ছে। হঠাৎ উত্তর আকাশের ধূসর মেঘের আড়াল ভেদ করে উঁকি দিল এক অপূর্ব দৃশ্য—হিমালয়ের পর্বতশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা।
দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখা যায় বছরের খুবই বিশেষ কিছুদিনে। তখন আকাশ থাকতে হয় একেবারেই পরিষ্কার। কয়েক দিন ধরে মেঘে ঢাকা আকাশ আজ বৃহস্পতিবার ভোরে হঠাৎ খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বুড়িরবাঁধ, চিলারং ইউনিয়ন এবং বালিয়াডাঙ্গীর লাহিড়ী ফাঁসিদহসহ নানা এলাকা থেকে মানুষ ছুটে এল দূরের বরফঢাকা চূড়া দেখার জন্য।
সকালবেলা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ভরে উঠল ছবি ও ভিডিওতে। কেউ পরিবার নিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে, কেউ বন্ধুদের সঙ্গে ক্যামেরা হাতে। প্রত্যেকের চোখে একই বিস্ময়—দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে বরফে মোড়ানো হিমালয়।
ঠাকুরগাঁও শহরের বুড়িরবাঁধ এলাকায় দেখা হলো স্কুলশিক্ষক আব্দুল কাদেরের সঙ্গে। চোখে আনন্দ ধরে রাখতে পারছিলেন না। তিনি বলেন, ‘বইয়ে পড়েছি, ছবিতে দেখেছি। কিন্তু চোখের সামনে, এত স্পষ্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা—এ যেন এক অলৌকিক দৃশ্য। ছাত্রদের দেখাতে পেরে নিজেকেই আনন্দিত মনে হচ্ছে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য যেন আমাদের সব ক্লান্তি দূর করে দিল।’
একই এলাকার তরুণী মৌসুমী আক্তার বলেন, ‘মনে হচ্ছে সিনেমার দৃশ্য। গল্পে শোনা এক বিষয়, বাস্তবে দেখা আরেক। হাত বাড়ালেই যেন স্পর্শ করা যাবে। ছবি তুলি, কিন্তু আসল রং আর বিস্ময় ধরে রাখা যায় না। প্রতিটি মুহূর্ত মনে থাকবে চিরকাল।’
বালিয়াডাঙ্গীর ফাঁসিদহ এলাকার কলেজছাত্র রিয়াজুল ইসলাম ফেসবুক লাইভ করতে করতে উত্তেজনায় বললেন, ‘অনেকে বিশ্বাসই করে না, বাংলাদেশ থেকে হিমালয় দেখা যায়। আজকে প্রমাণ হলো। সত্যি বলতে কী, চোখে দেখার আনন্দ ছবি বা ভিডিওতে পাওয়া যায় না। বরফে মোড়ানো চূড়া, আকাশের নীলিমা, লালচে আভা—সব মিলিয়ে এক অভূতপূর্ব অনুভূতি।’
স্থানীয় আলোকচিত্রী আব্দুস শাহীন বলেন, ‘সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা গেছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। দূরে বরফঢাকা শিখরগুলো যেন আকাশের ক্যানভাসে আঁকা এক জীবন্ত শিল্পকর্ম। প্রতিটি শিখরের রেখা, আলো, ছায়া—মানুষের চোখকে মুগ্ধ করে।’
ঠাকুরগাঁওয়ের সাংস্কৃতিক ব্যক্তি অধ্যাপক মনোতোষ কুমার দে বলেন, ‘আজ সকালের মুহূর্তে ঠাকুরগাঁও যেন নতুন রূপে ভাসছে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে মানুষ প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছে। ফোনে ছবি তোলা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার—সবকিছুই যেন ছোট্ট চেষ্টা প্রকৃতির এই মহিমা ধরে রাখার।’
ঠাকুরগাঁও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. মাজেদুল ইসলাম বলেন, কয়েক দিন আবহাওয়া ছিল মেঘলা। আজ সকাল থেকে আকাশ পরিষ্কার হওয়ায় কাঞ্চনজঙ্ঘা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শরতের এ সময়টাতেই এমন সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। এটি প্রকৃতির এক অনন্য উপহার।
ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসক (ডিসি) ইশরাত ফারজানা বলেন, ‘প্রকৃতির এই অপূর্ব দৃশ্য আমাদের জেলাবাসীর জন্য সৌভাগ্যের। পরিবেশ সচেতনতা ও হাওয়া-পরিস্থিতি ঠিক থাকলে এমন দৃশ্য বারবার দেখা যায়। মানুষের চোখে আনন্দ ছড়িয়ে দিতে প্রকৃতির এমন সৌন্দর্য অনন্য এক উপহার।’
