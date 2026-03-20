Ajker Patrika
ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁওয়ে ফিলিং স্টেশনে হামলা ও ভাঙচুর

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁওয়ে ফিলিং স্টেশনে হামলা ও ভাঙচুর
ভাঙচুরের পর ঘটনাস্থলে লোকজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঠাকুরগাঁও সদরের জগন্নাথপুর এলাকায় একটি ফিলিং স্টেশনে ব্যাপক হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে মেসার্স হানিফ ফিলিং স্টেশন অ্যান্ড সার্ভিসিং সেন্টারে এই হামলার ঘটনা ঘটে। এতে পাম্পের প্রায় ৭ লাখ টাকা মূল্যের জ্বালানি সরবরাহকারী মেশিনসহ আসবাব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পাম্প কর্তৃপক্ষ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, ওই রাতে জ্বালানি সংগ্রহের জন্য পাম্পের সামনে ৭০০ থেকে ৮০০ মোটরসাইকেলের দীর্ঘ সারি ছিল। রাত ১১টার দিকে সিরিয়াল আগে-পরে হওয়াকে কেন্দ্র করে আরোহী ব্যক্তিদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। এর কিছুক্ষণ পরই ৪০ থেকে ৫০ জনের একটি সশস্ত্র দল লোহার রড ও বাঁশ নিয়ে পাম্পে অতর্কিত হামলা চালায়। হামলাকারীরা পাম্পের একটি পেট্রল ডিসপেন্সিং মেশিন, ক্যাশ কাউন্টারের থাই গ্লাস এবং সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুর করে। এ সময় বাধা দিতে গেলে এক ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধর করা হয়। ১০-১২ মিনিট ধরে চলা এই তাণ্ডবে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

পাম্পের ক্যাশিয়ার মো. রইছ উদ্দিন বলেন, ‘ক্যাশ কাউন্টার ভাঙচুর করার পর দুর্বৃত্তরা আমাদের দিকে তেড়ে আসছিল। প্রাণে বাঁচতে আমি পেছনের দরজা লক করে ভেতরে অবস্থান নিই। তারা দরজা ভাঙারও চেষ্টা করেছে। সেখানে অনেক মোটরসাইকেল আরোহী থাকলেও কেউ দুর্বৃত্তদের বাধা দেওয়ার সাহস পাননি।’

পাম্পের ম্যানেজার মো. আব্দুল হালিম জানান, হামলায় পাম্পের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তবে এমন ঘটনার পরও আজ শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে পুনরায় জ্বালানি সরবরাহ শুরু হয়েছে।

ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন বলেন, পুরো বিষয়টি তদন্তাধীন। আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তবে এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক বা কোনো মামলা দায়েরের খবর পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওভাঙচুরজগন্নাথপুরহামলারংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাবা বুড়িগঙ্গায় নিখোঁজ, স্ত্রী হাসপাতালে, নিথর দেহে বাড়িতে ফিরলেন সোহেল

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইসরায়েলের বৃহত্তম তেল শোধনাগারে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

'যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম'

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক 'র' প্রধান

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

সম্পর্কিত

জামালপুরে বজ্রপাতে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু

জামালপুরে বজ্রপাতে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু

ঈদের আগের দিন ঢাকার টার্মিনালগুলোতে নেই চাপ, যাত্রীসংকটে বাতিল নীলসাগর এক্সপ্রেস

ঈদের আগের দিন ঢাকার টার্মিনালগুলোতে নেই চাপ, যাত্রীসংকটে বাতিল নীলসাগর এক্সপ্রেস

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ফাঁকা, যাত্রীর চাপ নেই

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ফাঁকা, যাত্রীর চাপ নেই

মমতাজিয়া দরবার শরিফ: সৌদির সঙ্গে মিল রেখে দুই শতাধিক গ্রামে ঈদ উদ্‌যাপন

মমতাজিয়া দরবার শরিফ: সৌদির সঙ্গে মিল রেখে দুই শতাধিক গ্রামে ঈদ উদ্‌যাপন