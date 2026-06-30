ঠাকুরগাঁওয়ে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা মূল্যের বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুরে প্রায় ১১৫ কেজি ওজনের কষ্টি পাথরের তৈরি একটি বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-১৩। মূর্তিটি চোরাচালানের অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন, উপজেলার কিসমত ভৈষা গ্রামের মো. হাসান আহাম্মদ (২৬) এবং নন্দগাঁও মুন্সিপাড়া এলাকার মো. নাজমুল (৬৪)।
আজ মঙ্গলবার বেলা ১২টার দিকে র্যাব-১৩ এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিপ্লব কুমার গোস্বামী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার বিকেলে র্যাব-১৩ এর সিপিসি-২ ও নীলফামারী ক্যাম্পের একটি দল উপজেলার বকুয়া ইউনিয়নের কিসমত ভৈষা গ্রামে অভিযান চালায়। অভিযানে ওই গ্রামের মো. হাসান আহাম্মদের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে কষ্টি পাথরের তৈরি বিষ্ণুমূর্তিটি উদ্ধার করা হয়।
র্যাব আরও জানান, পার্শ্ববর্তী দেশে পাচারের উদ্দেশে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা মূল্যবান এই মূর্তিটি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছিলেন। উদ্ধার হওয়া মূর্তিটির মাথার অংশের দৈর্ঘ্য ৩২ ইঞ্চি ও প্রস্থ ২২ ইঞ্চি। নিচের অংশের দৈর্ঘ্য ১৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ ২২ ইঞ্চি। প্রায় ১১৫ কেজি ওজনের এই মূর্তিটির মূল্য প্রায় ৩ কোটি ৪৫ লাখ টাকা।
র্যাব-১৩ এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিপ্লব কুমার গোস্বামী বলেন, ‘দেশের প্রত্নসম্পদ ও জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষায় প্রত্নবস্তু চোরাচালানের বিরুদ্ধে র্যাবের গোয়েন্দা নজরদারি এবং অভিযান অব্যাহত থাকবে। মূল্যবান এই মূর্তিটি পাচার চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’
তিনি জানান, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হরিপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
কেরানীগঞ্জের ঘাটারচরে স্টেডফাস্ট কুরিয়ার সার্ভিসের একটি পিকআপভ্যান চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগে বিক্ষোভ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়েছে। এ ঘটনায় ওসি রুহুল কুদ্দুসসহ পুলিশ সদস্য ও শ্রমিক আহত হন। পরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।১১ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের গফরগাঁও পৌরশহরের একটি পুকুরে ডুবে নিখোঁজ হওয়া শিশুর মরদেহ ১৬ ঘণ্টা পর উদ্ধার করেছেন স্থানীয়রা। আজ মঙ্গলবার ভোর ৬টার দিকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।১২ মিনিট আগে
বরিশালের মুলাদীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তাজেম আলী হাওলাদার (৬৫) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার মুলাদী পৌরসভার মোল্লা ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৬ মিনিট আগে
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত পারুলের (৪৬) মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় নিহতের ভাই মো. ইব্রাহীম বাদী হয়ে ওই বাসের চালককে আসামি করে ঠাকুরগাঁও সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।১৮ মিনিট আগে