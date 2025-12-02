Ajker Patrika

টাঙ্গাইলে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তির জন্য দোয়া মাহফিল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
টাঙ্গাইলে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় বিশেষ দোয়া। ছবি: সংগৃহীত
টাঙ্গাইলে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় বিশেষ দোয়া। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি কামনায় বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সদর উপজেলার বাঘিল ইউনিয়নের রহমানিয়া মাহমুদিয়া নূরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসায় এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

টাঙ্গাইল-৫ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় নেতা ব্যারিস্টার জিয়াউর রহমান প্লেটোর উদ্যোগে মাহফিলে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়। পরে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরে বিশেষ খাবার পরিবেশন করা হয়।

এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ব্যারিস্টার জিয়া বলেন, ‘দেশনেত্রী খালেদা জিয়া শুধু একজন রাজনৈতিক নেত্রী নন, তিনি এ দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তাঁর নেতৃত্ব ও উপস্থিতি এ দেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অনুপ্রেরণা। তাই তাঁর সুস্থতা জাতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’

টাঙ্গাইলবিএনপিঢাকা বিভাগজেলার খবরখালেদা জিয়া
