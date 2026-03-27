Ajker Patrika
টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে ট্রেনে কাটা পড়ে শিশুসহ নিহত ৫

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৭ মার্চ ২০২৬, ২১: ৫৪
টাঙ্গাইলে ট্রেনে কাটা পড়ে শিশুসহ নিহত ৫
ফাইল ছবি

টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার ধলাটেঙ্গর নামের স্থানে ট্রেনে কাটা পড়ে শিশুসহ পাঁচজন নিহত হয়েছে। আজ শুক্রবার রাত ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে নিহত ব্যক্তিরা সবাই একই পরিবারের বলে ধারণা করছে পুলিশ।

টাঙ্গাইল রেলস্টেশন ফাঁড়ির এসআই মো. মিজানুর রহমান জানান, কালিহাতী উপজেলার ধলাটেঙ্গর স্থানে ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী বাসের তেল শেষ হয়ে যায়। এ সময় যাত্রীরা বাস থেকে নেমে পায়চারি করতে থাকেন। আবার কেউ কেউ বাস থেকে নেমে ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কের পাশেই রেললাইনে বসেছিলেন। এ সময় সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে দুই নারী, এক শিশু ও দুজন পুরুষ ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। ধারণা করা হচ্ছে, নিহত ব্যক্তিরা সবাই একই পরিবারের।

বিষয়:

টাঙ্গাইলদুর্ঘটনাকালিহাতী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, ৪৮ বছরেও আবেদনের সুযোগ

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁস করেন তিনি, ভাগ্যে কী ঘটেছিল

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

আ.লীগ আমলের নিয়োগ: তদন্তের মুখে পুলিশ বাহিনীর সাড়ে ৯ হাজার নিয়োগ

বৈশ্বিক ‘রেপ একাডেমির’ পর্দা ফাঁস, স্ত্রীকে ধর্ষণ শেখান স্বামীরা

সম্পর্কিত

জুলাই সনদ নিয়ে গড়িমসি করলে আন্দোলন: আজহারুল

বাগেরহাটে গুলিতে নিহত যুবকের দাফন সম্পন্ন, ৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা

দেবিদ্বারে বাসের চাপায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা দুমড়েমুচড়ে নিহত ২, আহত ২

টাঙ্গাইলে ট্রেনে কাটা পড়ে শিশুসহ নিহত ৫

টাঙ্গাইলে ট্রেনে কাটা পড়ে শিশুসহ নিহত ৫