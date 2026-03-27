টাঙ্গাইলে ট্রেনে কাটা পড়ে শিশুসহ নিহত ৫

টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার ধলাটেঙ্গর নামের স্থানে ট্রেনে কাটা পড়ে শিশুসহ পাঁচজন নিহত হয়েছে। আজ শুক্রবার রাত ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে নিহত ব্যক্তিরা সবাই একই পরিবারের বলে ধারণা করছে পুলিশ।
টাঙ্গাইল রেলস্টেশন ফাঁড়ির এসআই মো. মিজানুর রহমান জানান, কালিহাতী উপজেলার ধলাটেঙ্গর স্থানে ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী বাসের তেল শেষ হয়ে যায়। এ সময় যাত্রীরা বাস থেকে নেমে পায়চারি করতে থাকেন। আবার কেউ কেউ বাস থেকে নেমে ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কের পাশেই রেললাইনে বসেছিলেন। এ সময় সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে দুই নারী, এক শিশু ও দুজন পুরুষ ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। ধারণা করা হচ্ছে, নিহত ব্যক্তিরা সবাই একই পরিবারের।
জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সংসদ সদস্য এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, এই সরকার যদি জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গড়িমসি করে, জনগণের বিপক্ষে অবস্থান করে, জামায়াত বাধ্য হয়ে আবার রাজপথে আন্দোলন গড়ে তুলবে।২ মিনিট আগে
বাগেরহাটের চিতলমারীতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত আমির হামজার (২৫) দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৭ মার্চ) বিকেলে উপজেলার শিবপুর গ্রামে জানাজা শেষে নিজ বাড়িতে তাঁকে দাফন করা হয়।১৬ মিনিট আগে
কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের দেবিদ্বার উপজেলার জাফরগঞ্জ ইউনিয়নের কালিকাপুর বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন এলাকায় যাত্রীবাহী বাসের চাপায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার দুই আরোহী নিহত এবং চালকসহ আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।২৪ মিনিট আগে
যশোরে চারটি নাটক মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে তিন দিনব্যাপী নাট্য উৎসব শুরু হয়েছে। বিশ্ব নাট্য দিবস ২০২৬ উপলক্ষে আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় জাতীয় সংগীত ও গণনাট্য সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করা হয়।১ ঘণ্টা আগে