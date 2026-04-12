টাঙ্গাইলে নিখোঁজ শিশুর মরদেহ উদ্ধার

টাঙ্গাইলের মধুপুরে নিখোঁজের এক দিন পর আজ রোববার (১২ এপ্রিল) দুপুরে ভুট্টাখেত থেকে সুমাইয়া খাতুন ফাতেমা (৫) নামের এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত ফাতেমা মির্জাবাড়ী ইউনিয়নের ভবানীটেকীর লেংড়াবাজার এলাকার আবু সামার কন্যা। ফাতেমা স্থানীয় মাদ্রাসার প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী। মধুপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম ফজলুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পারিবারিক সূত্র জানায়, গতকাল শনিবার আসরের নামাজের পর থেকে ফাতেমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তার সন্ধান না পেয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণাসহ বিভিন্নভাবে সন্ধান চালানো হয়।
পরে আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বাড়ির পাশের একটি ভুট্টাখেতে স্থানীয় কৃষক ঘাস কাটতে গিয়ে একটি শিশুর মরদেহ দেখতে পান। এ সময় স্থানীয় লোকজন এসে ফাতেমাকে চিহ্নিত করেন। খবর পেয়ে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তার লাশ উদ্ধার করে মধুপুর থানার পুলিশ।
ফাতেমার মামা পলাশ ও জনি খান জানান, ফাতেমাকে গতকাল বিকেলে জুস কিনে দেওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান তাঁদের প্রতিবেশী রফিকুল ইসলামের ছেলে আব্বাস আলী (২৭)। এর পর থেকে ফাতেমাকে পাওয়া যাচ্ছে না। আজ দুপুরে ভুট্টাখেত থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
ফাতেমার মরদেহ ভুট্টার পাতা দিয়ে ঢাকা ছিল। তার পরনে কোনো কাপড় ছিল না। ফাতেমার কানে ও গলায় সোনার গয়না ছিল না। অপর দিকে মরদেহ বিকৃত করার জন্য শিশুটির মুখে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বলেও জানান তাঁরা।
মধুপুর থানার ওসি এ কে এম ফজলুল হক জানান, ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হচ্ছে। ঘটনাটি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। হত্যার আগে অন্য কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হবে। এ ঘটনায় এলাকায় শোক ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।
ফেনীতে দীর্ঘ সাত বছর ধরে লাইসেন্স নবায়ন না করা এবং বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে ‘ফেনী প্রাইভেট হাসপাতাল’ সিলগালা করেছে জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ। আজ রোববার (১২ এপ্রিল) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দেবীপুর এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়। অভিযানের সময়১২ মিনিট আগে
ডিজিটাল যুগের বার্তাপ্রযুক্তির ভিড়ে ব্যতিক্রমী এক উদ্যোগে ‘চমক’ দেখিয়েছে মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসন। বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উপলক্ষে হাতে লেখা পোস্টকার্ডের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়ে হারানো ঐতিহ্যকে নতুন করে সামনে আনতে জেলা প্রশাসনের প্রচেষ্টা দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন অনেকে।১৫ মিনিট আগে
কাপ্তাই উপজেলা ৩ নম্বর চিৎমরম ইউনিয়নের দুর্গম চাকুয়াপাড়া এলাকায় বন্য হাতির আক্রমণে মংখ্যাইচিং মারমা প্রকাশ মাস্টার (৬০) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সন্ধ্যায় চাকুয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১৬ মিনিট আগে
ঢাকার নবাবগঞ্জে সড়কে ডাকাতির চেষ্টার সময় দুজনকে হত্যার দায়ে একজনকে মৃত্যুদণ্ড ও সাতজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজ-৮-এর বিচারক (ভারপ্রাপ্ত) মুহাম্মদ মুনির হোসাঈন এ রায় ঘোষণা করেন।১৯ মিনিট আগে