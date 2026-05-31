বরিশাল

সাঁকো থেকে পড়ে কিশোরের মৃত্যু

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
মুলাদীতে সাঁকো থেকে খালে পড়ে শনিবার সিফাত হোসেন নামের এক কিশোর মারা গেছে।

বরিশাল জেলার মুলাদীতে সাঁকো থেকে খালে পড়ে সিফাত হোসেন (১৪) নামের এক কিশোর মারা গেছে। শনিবার (৩০ মে) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার বাটামারা ইউনিয়নের লক্ষ্মীরহাট-সংলগ্ন খালের ৩০০ ফুট দীর্ঘ সাঁকোর নিচ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আগের দিন শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে সিফাত খাল পারাপারের সময় সাঁকো থেকে পড়ে নিখোঁজ হয়।

সিফাত হোসেন উপজেলার বাটামারা ইউনিয়নের চর সাহেবরামপুর গ্রামের আজিজুল সরদারের ছেলে। মা মারা যাওয়ার পরে সে লেখাপড়া ছেড়ে লক্ষ্মীরহাটে রুবেল হোসেনের ফার্নিচারের দোকানে কাজ করত। ওই দোকানের কাঠ পরিবহনের ট্রলারটি খালের দক্ষিণ পাশে রেখে উত্তর পাশে দোকানে ফেরার সময় সিফাত পা পিছলে পড়ে যায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা খালে খোঁজাখুঁজি করেন। কিন্তু পানি বেশি থাকায় তাকে উদ্ধার করতে পারেননি। খবর পেয়ে বরিশাল ফায়ার সার্ভিসের একদল ডুবুরি শনিবার সিফাতের মরদেহ উদ্ধার করেন।

বরিশাল ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সেলিম মিয়া বলেন, স্বজনদের কোনো অভিযোগ না থাকায় ওই কিশোরের মরদেহ দাফন করা হয়েছে।

