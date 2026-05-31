নিখোঁজের ১৫ দিন পর সাবেক ইউপি সদস্যের মরদেহ উদ্ধার

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে নিখোঁজ হওয়ার ১৫ দিন পর সাবেক ইউপি সদস্য মো. হাফিজার রহমানের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। হাফিজার রহমান ব্যাপারী উপজেলার রামজীবন ইউনিয়ন পরিষদের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ছিলেন।
আজ রোববার সকাল ১০টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন রামজীবন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মো. শামসুল হুদা সরকার। নিহত ব্যক্তির পরিবারের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, ‘এর আগে গত শনিবার ময়মনসিংহ রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে তাঁর লাশের সন্ধান মেলে। সেখানে তিনি রেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন বলে জানা গেছে।’
ইউপি চেয়ারম্যান জানান, ১৫ মে থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। এ বিষয়ে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। তিনি মানসিকভাবে কিছুটা ভারসাম্যহীন ছিলেন বলেও জানান চেয়ারম্যান।
কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে এক বৃদ্ধাকে (৬৮) ধর্ষণের অভিযোগে মো. খোকন (৪৪) নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার বিকেলে উপজেলার জয়কা ইউনিয়নের খিজিরপুর গ্রাম থেকে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী তাঁকে গণধোলাই ও পিঁপড়ার কামড় খাইয়ে পুলিশে সোপর্দ করে।৫ মিনিট আগে
আহত সেনাসদস্য মেহেদী হাসান বলেন, বগুড়া থেকে বাসটি ছেড়েছিল। বিভিন্ন স্থান থেকে সেনা সদস্যদের নিয়ে খুলনার জাহানাবাদ সেনানিবাসে এএসসি সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ সামনে দ্রুতগতিতে আসা আরেকটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে তাঁদের বাসটির সংঘর্ষ হয়।৭ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ ও পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানীকে হত্যার হুমকিসহ বিভিন্ন সময়ে বিতর্কিত ও আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে এনসিপির সাবেক কেন্দ্রীয় সংগঠক আনোয়ার হোসেনকে গণপিটুনি দেওয়া হয়েছে।১০ মিনিট আগে
রাজধানীর ডেমরা বাঁশেরপুল এলাকায় একটি স্টিল মিলে বয়লারে লোহা গলানোর সময় বিস্ফোরণে তিন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।২৪ মিনিট আগে