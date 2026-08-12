৭ শিক্ষকের ১০ পরীক্ষার্থী, পাস করেনি একজনও

টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর উপজেলার গোবিন্দপুর উচ্চবিদ্যালয়ে চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ১০ শিক্ষার্থীর কেউ পাস করতে পারেনি। সাতজন শিক্ষক কর্মরত থাকা বিদ্যালয়টির এমন ফলাফলে ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন অভিভাবক ও স্থানীয়রা।
সোমবার (১০ আগস্ট) এসএসসির ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, বিদ্যালয়ের ১০ পরীক্ষার্থীর সবাই ইংরেজি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে। তাঁদের মধ্যে নিয়মিত পরীক্ষার্থী ছিলেন আটজন এবং অনিয়মিত দুজন।
অর্জুনা ইউনিয়নের দুর্গম চরাঞ্চলে অবস্থিত বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ১৭৩ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। শিক্ষক রয়েছেন সাতজন।
অভিভাবকদের অভিযোগ, সাতজন শিক্ষক কর্মরত থাকার পরও ১০ পরীক্ষার্থীর সবাই অকৃতকার্য হওয়ায় বিদ্যালয়টির পাঠদানের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এমন ফলাফল কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না উল্লেখ করে তাঁরা শিক্ষার মানোন্নয়নে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বলেছে, এবারের ফলাফল থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা ভবিষ্যতে ভালো ফল করার চেষ্টা করবে। এ জন্য নিয়মিত পড়াশোনার বিকল্প নেই বলেও তারা মনে করে।
বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আশরাফ আলী বলেন, ‘এবারই প্রথম এমন ফলাফল হয়েছে। ভৌগোলিক কিছু সমস্যাও রয়েছে। সামনে যাতে ভালো ফলাফল করা যায়, সে জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।’
ভূঞাপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (চলতি দায়িত্ব) শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আগামী তিন দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে। জবাব পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী বিবি মরিয়ম শান্তা বলেন, ‘শিক্ষকের অভাবে ঠিকমতো ক্লাস হয় না। বিদ্যালয়ে কোনো টিউবওয়েল নেই। তাই বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করতে পাশের বাড়িতে যেতে হয়। বাংলার শিক্ষক থাকলেও গণিত ও ইংরেজির শিক্ষক নেই। শিক্ষক না থাকলে কীভাবে পড়ালেখা হবে? আমি নবম শ্রেণিতে পড়ি।১৩ মিনিট আগে
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