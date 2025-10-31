বাসার ছাদে মিলল আওয়ামী লীগ নেতার রক্তাক্ত মরদেহ, ছুরি উদ্ধার

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে আবদুর রাজ্জাক নামে এক আওয়ামী লীগ নেতার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে দক্ষিণ সুরমার মোল্লারগাঁও ইউনিয়নের তেলিরাই গ্রামের নিজ বাসার ছাদে তাঁর লাশ মেলে। পুলিশ বলছে, নিহতের শরীরের বিভিন্ন অংশে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
নিহত আবদুর রাজ্জাক দক্ষিণ সুরমা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও দক্ষিণ সুরমা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক। তিনি দক্ষিণ সুরমার মোল্লারগাঁও ইউনিয়নের তেলিরাই গ্রামের মরহুম মৌলুল হোসেনের ছেলে।
জানা গেছে, আজ ফজরের নামাজ পড়ে বাসার ছাদে হাঁটতে যান আবদুর রাজ্জাক। সকাল ৯টার দিকে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে বাসায় খুঁজে না পেয়ে ছাদে গিয়ে তাঁর রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে। পরে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আজ সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ৯টার মধ্যে আবদুর রাজ্জাককে খুন করা হয়েছে। তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশ কাজ করছে। আমরা ওই ছুরিটি উদ্ধার করেছি। এখন বিভিন্নজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছি। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে এক সংখ্যালঘু নারীকে মারধরের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনাটি ঘটে ২১ অক্টোবর। তবে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ে গতকাল বৃহস্পতিবার। এ ঘটনায় সেদিনই থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেন ভুক্তভোগী নারীর স্বামী উত্তম কুমার দাস ওরফে পিন্টু। তবে পুলিশ এখনো কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।
অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম মেহেদী খাঁ (৩৪)। তাঁর বাড়ি জেলার বাগমারা উপজেলার তাহেরপুর পৌরসভার জেলেপাড়া মহল্লায়। তিনি জামায়াতের কর্মী বলে জানা গেছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের ওই ভুক্তভোগী নারী মেহেদীর প্রতিবেশী।
অভিযোগে উত্তম লিখেছেন, ‘ঘটনার দিন তিনি বাড়িতে ছিলেন না। পূর্বশত্রুতার জের ধরে মেহেদী খাঁ, তাঁর বড় ভাই আব্দুল লতিফ খাঁ ও মেহেদীর স্ত্রী আয়েশা বিবি উত্তমের স্ত্রী ও মেয়েকে মারধর করেছেন। এ ছাড়া তাঁদের যেকোনো সময় কুপিয়ে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে।’
মেহেদী খাঁ ওই নারীকে তাঁর হাত দিয়ে ক্রমাগত মারধর করছেন, সাত সেকেন্ডের এমন একটি ভিডিও গতকাল ফেসবুকে ছাড়েন তাহেরপুর পৌর যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য অলি আহমেদ। এ কারণে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। অলি আহমেদ বলেন, ‘আমি ভিডিওটা প্রকাশ করেছি। এ জন্য মেহেদীর ভাই লতিফ খাঁ আমাকে ফোন করেন। পরে মেহেদী কথা বলতে শুরু করে হুমকি দেন যে আধা ঘণ্টার মধ্যে এই ভিডিও মুছে না ফেললে আমার হাত-পায়ের রগ কেটে তারা আমাকে পঙ্গু বানিয়ে দেবে।’
ভুক্তভোগী ওই নারীর স্বামী উত্তম কুমার দাস বলেন, ‘আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে দুই ফুটের একটি রাস্তা আছে। মেহেদীদের দাবি যে তারা আমার বাড়ির ভেতর আরও এক ফুট করে জায়গা পাবে। এটা নিয়ে প্রায়ই জাত তুলে গালাগাল করত। আমি লোকজন নিয়ে এসে মাপজোখ করে দেখার কথা বলেছিলাম। সেটা না করে সেদিন গালাগাল করছিল। নিষেধ করলে মেহেদী আমার স্ত্রীকে মারধর করে। তার ভাই এবং স্ত্রী আমার মেয়েকেও মারধর করে।’
তিনি দাবি করেন, মেহেদী জামায়াতের নেতা। ঘটনার দুই দিন আগেই স্থানীয় জামায়াতের নেতাদের বিষয়টি জানিয়েছিলেন। এর দুই দিন পরেই মারধরের ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে তিনি থানায় অভিযোগ করতে গেলে পুলিশ প্রথমে গড়িমসি করছিল। পরে একটা অভিযোগ নেওয়া হয়। তবে ১০ দিন পার হয়ে গেলেও পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বলে তাঁর অভিযোগ।
নারীকে মারধরের ভিডিওটি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন জেলা কৃষক লীগের সদস্য আবদুর রাজ্জাক সরকার বাবু। এতে তিনি মেহেদী খাঁকে তাহেরপুর পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের সেক্রেটারি হিসেবে উল্লেখ করেন। তবে মেহেদী খাঁ সেক্রেটারি নন বলে দাবি করেছেন তাহেরপুর পৌর জামায়াতের আমির শহীদুজ্জামান মীর। তিনি বলেন, ‘তার কোনো পদ নেই। সে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। ভিডিওটা আমিও দেখেছি। এটা রাজনৈতিক কোনো বিষয় না।’
জানতে চাইলে অভিযুক্ত জামায়াত কর্মী মেহেদী খাঁ বলেন, ‘৬ সেকেন্ডের ভিডিও দেখে সবকিছু বুঝতে পারবেন না। তারা আমাদের গালাগাল করেছে। এ জন্য আমার সঙ্গে একটু ধস্তাধস্তি হয়েছে।’ কথা বলার জন্য বাগমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল ইসলামকে কয়েক দফা ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি। তাই বিষয়টি নিয়ে পুলিশের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
রাঙামাটি প্রতিনিধি
ধর্মীয় আচার ও ভিক্ষু সংঘকে চীবরদানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে রাঙামাটি রাজবন বিহারের কঠিন চীবর দানোৎসব। আজ শুক্রবার বিকালে রাঙামাটি রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবিরের কাছে চীবর তুলে দেন রাঙামাটির সাবেক সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার। এ সময় লাখো পুণ্যার্থীর সাধুবাদে মুখরিত হয় রাজবন বিহার ও তার আশপাশের অঞ্চল।
এর আগে পঞ্চশীল গ্রহণ করেন পুণ্যার্থীরা। পঞ্চশীল প্রার্থণা করেন রাজবন বিহারের উপাসক-উপাসিকা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অমিয় খীসা। পঞ্চশীল প্রদান করেন রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির। পঞ্চশীল গ্রহণের পর সংঘদান, অষ্ট পরিষ্কার দান, বুদ্ধমূর্তি দানসহ নানা দানকার্য সম্পাদন হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাঙামাটির জেলা প্রশাসক হাবিব উল্লাহ, কেন্দ্রীয় বিএনপির সহধর্মবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট দীপেন দেওয়ান। পুণ্যার্থীদের দেশনা প্রদান করে সিনিয়র ভিক্ষু সংঘ।
প্রসঙ্গত, গৌতম বুদ্ধের সময়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তুলা থেকে সুতা তৈরির পর তা থেকে কোমর তাঁতের মাধ্যমে চীবর তৈরি করে বুদ্ধ ও শিষ্য সংঘকে দান করেন বিশাখা নামের এক উপাসিকা। সে রীতি অনুসরণ করে ১৯৭২ সাল থেকে চীবরদান করছেন পাহাড়ের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার পঞ্চশীল গ্রহণ ও সূত্র শ্রবণ শেষে চরকায় সুতা কেটে ২৪ ঘণ্টার বেইন বুনন কাজের উদ্বোধন করেন নারী উদ্যোক্তা মঞ্জুলিকা চাকমা। এ বছর ৪৯তম কঠিন চীবরদানে ২০০টি বেইনে প্রায় ১ হাজারের বেশি নারী বেইনকর্মী বেইন তৈরি করেন। এটি দেখতে পার্বত্য চট্টগ্রামে নানা প্রান্ত ছাড়াও দেশ-বিদেশের হাজার হাজার পুণ্যার্থী জড়ো হন রাঙামাটিতে।
গাজীপুর প্রতিনিধি
গাজীপুর মহানগরীর জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশন এলাকায় ময়মনসিংহগামী মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনের পাওয়ারকার বগি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে। আজ শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বেলা সোয়া ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় এক ঘণ্টা ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।
জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশন পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) মো. কাইয়ুম আলী বলেন, মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনটি যাত্রী নিয়ে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের উদ্দেশে রওনা হয়। ট্রেনটি গাজীপুরের জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশন স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছালে ট্রেনের পাওয়ারকার বগির বাম পাশের চাকা লাইনচ্যুত হয়। এতে ট্রেনের গতিপথ বাধাগ্রস্ত হয় এবং উভয় দিকের ট্রেন চলাচল সাময়িক বন্ধ হয়ে যায়।
জয়দেবপুর জংশনের স্টেশনমাস্টার মাহমুদুল হাসান জানান, আজ বেলা ২টা ১০ মিনিটের দিকে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের উদ্দেশে ছেড়ে আসা মোহনগঞ্জগামী ট্রেনটি জয়দেবপুর থেকে কিছু দূর অতিক্রম করার পর হঠাৎ বগির চাকা লাইনচ্যুত হয়ে যায়। প্রায় এক ঘণ্টা রেল চলাচল বন্ধ থাকার পর বিকল্প রুটে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। লাইনচ্যুত হওয়া ট্রেনের কোনো যাত্রী হতাহত হননি। তিনি আরও জানান, পরে ঢাকা থেকে উদ্ধারকর্মীরা (রিলিফ ট্রেন) লাইনচ্যুত ট্রেনের বগিটি লাইনে তোলার পর মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনটি বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে জয়দেবপুর স্টেশন ছেড়ে যায়। পরে প্রায় দুই ঘণ্টা পর ওই রুটে ট্রেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়।
ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর একটি গ্যারেজ থেকে মধ্যবয়সী এক ব্যক্তির (৪৩) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ স্বজনদের। তিনি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) ইলেকট্রিশিয়ান পদে কর্মরত ছিলেন।
আজ শুক্রবার (৩১অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে যাত্রাবাড়ী কাউন্সিল উত্তর শরীফপাড়া এলাকার ফারুক মিয়ার গ্যারেজ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।
নিহত ব্যক্তির নাম আনোয়ার হোসেন বাবু (৪৩)। তাঁর বাড়ি যাত্রাবাড়ীর মাতুয়াইল মৃধাবাড়ি এলাকায়। তাঁর দুই সন্তান আছে।
মৃত আনোয়ার হোসেনের ভাই দেলোয়ার হোসেন জানান, ভোরে বাসা থেকে বের হয় আনোয়ার হোসেন। পরে স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে জানতে পেরে তাঁদের মা দিলরুবা আক্তার ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং আনোয়ারকে জীবিত পান। আনোয়ার তাঁর মাকে জানান, তাঁকে রড ও লোহার অ্যাঙ্গেল দিয়ে পিটিয়েছে। পরে সেখানেই তিনি মারা যান।
দেলোয়ার হোসেন আরও বলেন, ‘রড ও লোহার অ্যাঙ্গেল চুরি করার সন্দেহে স্থানীয় দারোয়ানরা আনোয়ারকে পিটিয়েছে বলে জানতে পেরেছি। বাকিটা পুলিশ তদন্ত করে বের করবে।’
যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আমির হোসেন জানান, খবর পেয়ে বেলা ১১টার দিকে ওই গ্যারেজ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢামেকের মর্গে পাঠানো হয়। ওই ব্যক্তির শরীরের একাধিক জখম রয়েছে।
এসআই আরও জানান, স্থানীয় ব্যক্তিদের মাধ্যমে পরিবারের লোকজন জানতে পারেন, শরিফপাড়া ফারুকের গ্যারেজে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন আনোয়ার। দ্রুত আনোয়ারের মা সেখানে গিয়ে আনোয়ারকে জীবিত পান এবং জানতে পারেন, কে বা কারা আনোয়ারকে রড ও লোহার অ্যাঙ্গেল দিয়ে পিটিয়ে জখম করে। তবে কারা ছিল, তা জানতে পারেননি।
এসআই জানান, ঘটনাস্থলে ও আশপাশে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে। বিষয়টি তদন্ত চলছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন আছে।
