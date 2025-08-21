সিলেটে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় যুবক গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের জকিগঞ্জে স্কুলছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় শাকের আহমদ (২৪) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন র্যাব-৯-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ।
গ্রেপ্তার শাকের আহমদ সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার মাইজগ্রামের আজাদ আহমদের ছেলে।
র্যাব জানায়, সিলেট জেলার জকিগঞ্জ থানার বারহাল এহিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী গত ২৬ জুলাই সকালে জকিগঞ্জ থানাধীন ফারুক মিয়ার পরিত্যক্ত আদিম ব্রিক ফিল্ডে ঘুরতে যায়। এ সময় বিবাদীরা গোপনে ভিকটিমের ও তার বন্ধুর ছবি তোলে। বিবাদীরা উক্ত ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল করে দেবে বলে ভিকটিমকে ভয়ভীতি দেখান এবং অনৈতিক প্রস্তাব দেন। ভিকটিম তাতে রাজি না হলে বিবাদীরা তাকে ও তার বন্ধুকে জোরপূর্বক মুখ চেপে ধরে ব্রিক ফিল্ডের ভেতরে নিয়ে যান।
ভিকটিমের বন্ধু তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে বিবাদীরা তাকে প্রাণে হত্যার ভয় দেখান এবং তাকে আটকে রাখেন। পরে ভিকটিমের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক পালাক্রমে ধর্ষণ করেন এবং ভিকটিমকে উক্ত বিষয়টি কাউকে বা পুলিশকে না জানানোর জন্য প্রাণে হত্যার হুমকি দেন।
বিষয়টি ভিকটিম ভয়ে কাউকে জানায়নি। কিন্তু পরে অসুস্থ হয়ে গেলে মেয়েটি তার পরিবারের লোকজনদের জানায়। পরে ভিকটিম নিজে বাদী হয়ে সিলেট জেলার জকিগঞ্জ থানায় পাঁচজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-৯ গতকাল বুধবার রাত ১০টার দিকে ঢাকার সাভারের খাগান এলাকায় অভিযান চালিয়ে মামলার এজাহারনামীয় ৩ নম্বর আসামি শাকের আহমদকে গ্রেপ্তার করে।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ জানান, আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার আসামিকে সিলেটের জকিগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
