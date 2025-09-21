সিলেটে কলেজছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে উত্তাল ক্যাম্পাস

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের স্কলার্সহোমের ছাত্র আজমান আহমেদ দানিয়ালের (১৯) অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠেছে কলেজ ক্যাম্পাস। আজ রোববার সকাল থেকে কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল আশরাফ হোসেন চৌধুরীর পদত্যাগসহ ৫ দফা দাবি তুলেছেন তাঁরা। দাবি মেনে নেওয়ার জন্য স্কলার্সহোম কর্তৃপক্ষকে কাল সোমবার সকাল পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।
জানা গেছে, গত বুধবার বিকেলে নগরীর সুবিদবাজার বনকলাপাড়া এলাকার নিজ বাসায় আজমানের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। তিনি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্কলার্সহোমের শাহি ঈদগাহ শাখার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। এইচএসসির প্রি-টেস্ট পরীক্ষায় খারাপ ফল করায় স্কলার্সহোম থেকে আজমানকে টিসি (ট্রান্সফার সার্টিফিকেট) দেয়। অভিযোগ উঠেছে, টিসি দেওয়ার পাশাপাশি কলেজের প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপাল আজমান ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায় অপমান-লজ্জায় আত্মহত্যা করেছেন তিনি।
আজমানের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে স্কলার্সহোমের বর্তমান, সাবেক শিক্ষার্থীসহ অভিভাবকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এ পরিস্থিতিতে গতকাল শনিবার এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ আজ রোববার প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু বন্ধ ক্যাম্পাসেই আজ সকালে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা জড়ো হন।
কলেজ অধ্যক্ষ লে. কর্নেল (অব.) মুনীর আহমেদ কাদেরীর কাছে তাঁরা ভাইস প্রিন্সিপালের পদত্যাগসহ ৫ দফা দাবি তুলে ধরেন। দাবি পূরণ না হলে আগামীকাল সকাল থেকে আবারও আন্দোলন করা হবে জানিয়ে দুপুরে ক্যাম্পাস ছাড়েন বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা।
এ বিষয়ে অধ্যক্ষ লে. কর্নেল (অব.) মুনীর আহমেদ কাদেরী বলেন, ‘আজমানের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোক প্রকাশ করছি। সে পরীক্ষায় খুব ভালো একটা ফলাফল করতে পারেনি। এ জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ থেকে তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। সে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আমরা খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টা দেখছি। শিক্ষার্থীরা আজ বিভিন্ন দাবি নিয়ে এসেছে, তা আমরা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছি। তদন্ত করে যারা দোষী সাব্যস্ত হবে, তাদের বিরুদ্ধে খুব দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এ ছাড়া স্কলার্সহোম শাহি ঈদগাহ ক্যাম্পাসের ভাইস প্রিন্সিপাল আশরাফ হোসেনকে একাধিকবার ফোন দেওয়া হলেও কোনো সাড়া মেলেনি।
