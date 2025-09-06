Ajker Patrika
ধলাই সেতুর নিচ থেকে বালু উত্তোলন, ২ জনের কারাদণ্ড

সিলেট প্রতিনিধি
আটক ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত
আটক ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ধলাই সেতুর নিচ থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে ২ জনকে আটক করা হয়েছে।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ধলাই সেতুর নিচ থেকে তাদের আটক করা হয়। পরে তাদের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৩ মাস করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন উপজেলার রুস্তমপুর গ্রামের কুটি মিয়ার ছেলে মো. আজিম উদ্দিন (২০) ও হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার দেবপাড়া বাজির গ্রামের আব্দুল বারিকের ছেলে আলাল মিয়া (২৫)। আলাল মিয়া রুস্তুমপুর গ্রামের গিয়াস মিয়ার বাড়িতে ভাড়া থাকেন।

পুলিশ জানায়, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ধলাই সেতু এলাকার লিজ বহির্ভূত জায়গা ধলাই সেতুর নিচে বালু উত্তোলনের অভিযোগে তাদের আটক করা হয়। পরে তাদের দুজনকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৩ মাস করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রতন শেখ জানান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে মোবাইল কোর্টের মাধ্যম প্রত্যেককে ৩ মাস করে কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। লিজ বহির্ভূত এলাকা ও ধলাই সেতুর নিচ থেকে বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

সেতুসিলেট বিভাগসিলেটজেলার খবরকোম্পানীগঞ্জ (সিলেট)
