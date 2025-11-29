Ajker Patrika

জৈন্তাপুরে ১৮২টি ভারতীয় কম্বলসহ গ্রেপ্তার ২

জৈন্তাপুর (সিলেট) প্রতিনিধি 
পুলিশের অভিযানে জব্দ কম্বলসহ গ্রেপ্তারকৃতরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
পুলিশের অভিযানে জব্দ কম্বলসহ গ্রেপ্তারকৃতরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলায় জাফলং থেকে আসা দুটি পর্যটকবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে ১৮২টি ভারতীয় কম্বলসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শনিবার (২৯ নভেম্বর) সকালে পুলিশ বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন গাজীপুর জেলার কাশিমপুর উপজেলার সরদাগাঁও এলাকার মানিক মিয়ার ছেলে রবিন মাহমুদ (২৫) এবং সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী থানার মিরকুটিয়া শম্ভুদিয়া এলাকার পেশকার আলী ব্যাপারীর ছেলে জাকির হোসেন (৪৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) জৈন্তাপুর মডেল থানাসংলগ্ন তামাবিল মহাসড়কে চেকপোস্ট বসিয়ে অভিযানে চালায় পুলিশ। জৈন্তাপুর মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. উছমান গনির নেতৃত্বে পুলিশ সদস্যরা জাফলং থেকে পর্যটক নিয়ে ফিরে আসা দুটি বাসে তল্লাশি চালান। এ সময় বাস দুটি থেকে ১৮২টি ভারতীয় কম্বলসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে কম্বল আনার কথা স্বীকার করেন। পুলিশ জানায়, জব্দ কম্বলের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩ লাখ ৬৪ হাজার টাকা।

জৈন্তাপুর মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. উছমান বলেন, এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে বিশেষ ক্ষমতা আইনে থানায় মামলা করেছে। গ্রেপ্তার দুজনকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

সিলেট জেলাভারতীয়মামলাগ্রেপ্তারজৈন্তাপুরসিলেট বিভাগসিলেটকারাগারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

পাউবোর জমিতে সওজের উচ্ছেদ অভিযান, দিশেহারা ৪৫০ পরিবার

পাউবোর জমিতে সওজের উচ্ছেদ অভিযান, দিশেহারা ৪৫০ পরিবার

খুলনায় ট্রিপল মার্ডারের রহস্য উন্মোচন, দাবি পুলিশের

খুলনায় ট্রিপল মার্ডারের রহস্য উন্মোচন, দাবি পুলিশের

টঙ্গীতে কাজ করতে এসে অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ, কারখানা ছুটি ঘোষণা

টঙ্গীতে কাজ করতে এসে অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ, কারখানা ছুটি ঘোষণা

বাড়ির পাশের বাগানে মিলল সাবেক ইউপি সদস্যের লাশ

বাড়ির পাশের বাগানে মিলল সাবেক ইউপি সদস্যের লাশ

পাউবোর জমিতে সওজের উচ্ছেদ অভিযান, দিশেহারা ৪৫০ পরিবার

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
উত্তরবন্দর-মেরিন একাডেমিসংলগ্ন বেড়িবাঁধের বাসিন্দারা পুনর্বাসনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে। ছবি: আজকের পত্রিকা
উত্তরবন্দর-মেরিন একাডেমিসংলগ্ন বেড়িবাঁধের বাসিন্দারা পুনর্বাসনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমিতে উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে সড়ক ও জনপদ বিভাগ। এতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে পাউবোর জমিতে আশ্রিত থাকা প্রায় ৪৫০টি পরিবার। আজ শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার বৈরাগ ইউনিয়নের মেরিন একাডেমি থেকে শাহাদাতনগর এলাকায় ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পুনর্বাসনের দাবিতে মিছিল ও মানববন্ধন তারা।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন পাউবোর জমিতে বাসকারী মোহাম্মদ হান্নান, মোহাম্মদ মিরাজ, ইসলাম মিয়া, মতিন, মোহাম্মদ মামুন, সিদ্দিক ড্রাইভার, মোহাম্মদ আখতার, হারেজ, কুনসুমা বেগম, আয়শা বেগম, রোকেয়া, হারুন, শাহদাত হোসেন বাবু, ইয়াকুব, আকতার হোসেন, নাসির বুড়ো প্রমুখ।

মোহাম্মদ হান্নান অভিযোগ করে বলেন, ‘দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে আমাদের পরিবার এখানে বাস করছে। নিজেদের কোনো জমি না থাকার কারণে প্রায় ৪৫০ পরিবার এখানে বাস করছে। এক সপ্তাহ ধরে কোনো ধরনের নোটিশ বা পুনর্বাসন না করে আমাদের ঘরবাড়িতে উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে। শুরুর দিকে সড়ক নির্মাণের জন্য সড়ক থেকে ২৯ ফিট ছেড়ে দিতে বললে আমরা স্বেচ্ছায় ২৯ ফিট জমি ছেড়ে দিই। তারপর গতকাল শুক্রবার বিকেলে জানতে পারি, এখন পুরো ঘরবাড়িও ছেড়ে দিতে হবে। সড়ক নির্মাণ আমরাও চাই, তবে আমাদের পুনর্বাসন করার দাবি জানাচ্ছি।’

কুনসুমা বেগম বলেন, ‘আমরা ভূমিহীনরা এখানে স্বামী-সন্তান নিয়ে থাকছি দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে। এক দিন আগে মাইকিং করেছে, আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। কোনো নোটিশ দেয়নি। এত জরুরিভাবে ঘরবাড়ি ভেঙে আমাদের রাস্তায় কেন নামানো হলো, আমরা সেটাই বুঝতে পারছি না। আমাদের পুনর্বাসন করুন, আমাদের থাকার জায়গা দিন, এই শীতের মধ্যে আমরা কীভাবে থাকব। আমাদের এই জায়গা ছাড়া কোথাও থাকার মতো জায়গা নেই।’

সড়ক ও জনপদ বিভাগের চট্টগ্রাম দক্ষিণের নির্বাহী প্রকৌশলী পিন্টু চাকমা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আনোয়ারা চাতরী চৌমুহনী ও মেরিন একাডেমি সড়ক চার লেইনে উন্নীতকরণের জন্য সিইউএফএল কর্তৃপক্ষ এবং চট্টগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে জায়গা অধিগ্রহণ করেছি। এখানে স্থানীয়দের কোনো জমি নেই। সুতরাং, পুনর্বাসনের বিষয়ে আমাদের কিছু করার নেই।’

চট্টগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী বর্ণ হক বলেন, ‘ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর বিষয়ে আমরা জেনেছি। তবে পাউবো জমিতে উচ্ছেদ অভিযানের বিষয়ে আমরা কোনো ধরনের চিঠি পাইনি সড়ক ও জনপদ বিভাগ থেকে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানানো হয়েছে।’

আনোয়ারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাহমিনা আক্তার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মানববন্ধনের বিষয়টি আমি শুনেছি। তবে এখানে ব্যক্তি মালিকানাধীন কোনো জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি। এটি সম্পূর্ণ সরকারি জমি। তারপরও মানবিক দিক বিবেচনা করে সড়ক বা পাউবো সঙ্গে আলোচনা করা হবে।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাঅভিযানউচ্ছেদচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামসওজজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

জৈন্তাপুরে ১৮২টি ভারতীয় কম্বলসহ গ্রেপ্তার ২

জৈন্তাপুরে ১৮২টি ভারতীয় কম্বলসহ গ্রেপ্তার ২

খুলনায় ট্রিপল মার্ডারের রহস্য উন্মোচন, দাবি পুলিশের

খুলনায় ট্রিপল মার্ডারের রহস্য উন্মোচন, দাবি পুলিশের

টঙ্গীতে কাজ করতে এসে অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ, কারখানা ছুটি ঘোষণা

টঙ্গীতে কাজ করতে এসে অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ, কারখানা ছুটি ঘোষণা

বাড়ির পাশের বাগানে মিলল সাবেক ইউপি সদস্যের লাশ

বাড়ির পাশের বাগানে মিলল সাবেক ইউপি সদস্যের লাশ

খুলনায় ট্রিপল মার্ডারের রহস্য উন্মোচন, দাবি পুলিশের

খুলনা প্রতিনিধি
সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ কর্মকর্তারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ কর্মকর্তারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনায় শিশু ফাতিহা (৭), মুস্তাকিম (৮) ও তাদের নানি মহিতুন্নেছা (৫৩) হত্যার রহস্য উন্মোচন করেছে পুলিশ। শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ (কেএমপি) কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার আবু রায়হান মুহাম্মদ সালেহ্।

ফাতিহা ও মুস্তাকিমের বাবা শেফার আহমেদের আপন মামাতো ভাই ফ্রান্সপ্রবাসী মো. শামীম শেখ ওরফে শেখ শামীম আহম্মেদসহ ৭ জন মাত্র ১ লাখ টাকার বিনিময়ে হত্যার মিশনে অংশ নেন।

জমাজমি নিয়ে বিরোধের জেরেই তিনজনকে হত্যা করা হয় বলে দাবি পুলিশের। হত্যা মামলায় এখন পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার মো. শামীম শেখ ওরফে শেখ শামীম আহম্মেদ আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার বলেন, রূপসা আইচগাতী ইউনিয়ন ভবানীপুর গ্রামে ১ একর ৬৯ শতক পৈতৃক জমি নিয়ে শেফার আহমেদের সঙ্গে তাঁরই মামাতো ভাই শামীমের বিরোধ ছিল। এ নিয়ে আদালতে মামলাও চলছে। ২০০৩ সালে শামীম একটি অস্ত্র মামলার আসামি ছিলেন। এরপর তিনি ফ্রান্সে চলে যান। ২০১৭ সালে ফ্রান্স থেকে দেশে ফেরেন। এরপর তিনি অস্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর ৭-৮ মাস আগে জামিনে মুক্তি পান। জেলখানায় বসেই শামীম তাঁর ফুফাতো ভাই শেফারের পরিবারকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন।

ওই কর্মকর্তা আরও জানান, অস্ত্র মামলায় জেলে থাকাকালে একটি সন্ত্রাসী গ্রুপের সদস্যের সঙ্গে সখ্য গড়ে ওঠে শামীমের। জামিনে বের হয়ে তিনি জেলখানায় পরিচিত সন্ত্রাসীদের ১ লাখ টাকার বিনিময়ে ভাড়া করে পতিপক্ষ শেফার আহমেদের পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করেন।

১৬ নভেম্বর বেলা একটা থেকে দেড়টার মধ্যে শামীমের নেতৃত্বে ৭ জন লবণচরা এলাকার দরবেশ মোল্লা গলির শেফার আহমেদের বাড়িতে প্রবেশ করে। প্রথমে দেয়াল টপকে একজন ঢুকে প্রধান গেটের পকেট গেট খুলে দেয়। এরপর তারা একে একে তিনজনকে ইট দিয়ে থেঁতলে হত্যা করে মুরগির খামারের কক্ষে রেখে দেয়। পরে শেফার আহমেদ ও তাঁর স্ত্রী রুবি আক্তারকে হত্যা করার জন্য ওই বাড়িতেই অবস্থান করে। কিন্তু সে পরিকল্পনা সফল করতে না পেরে তারা কৌশলে পালিয়ে যায়।

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার আবু রায়হান মো. সালেহ আরও বলেন, হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী শামীম আহম্মেদ ঘটনার দিন থেকে পলাতক ছিলেন। তিনি কৌশলে ফ্রান্সে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। ২৭ নভেম্বর দিবাগত রাত ৩টায় ঢাকার বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ছাড়া এ মামলায় আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা হলেন লবণচরা থানার মোল্লাপাড়া এলাকার মো. আজহারুল ইসলাম আরজুর ছেলে তরিকুল ইসলাম তারেক (২৬)। তাঁর বিরুদ্ধে একটি মাদক মামলা রয়েছে। এ ছাড়া এই ট্রিপল হত্যা মামলায় একই থানার জিন্নাহপাড়া এলাকার মো. বাবুল হাওলাদারের ছেলে তাফসির হাওলাদারকে (২০) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে চুরি ও ছিনতাইয়ের দুটি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে শামীম আহমেদ শুক্রবার আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। জবানবন্দিতে শামীম বলেছেন, হত্যা মিশন সফল হওয়ার পর তিনি ভাড়াটে খুনিদের ১ লাখ টাকা পরিশোধ করেছেন।

ওই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, ঘটনার পর ওই বাড়ি থেকে লুট হওয়া জমির দলিলপত্র ও স্বর্ণালংকার এখনো উদ্ধার করা হয়নি। এই মামলার সব আসামি ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। প্রেস ব্রিফিংয়ে নিহত ফাতিহা ও মুস্তাকিমের বাবা শেফার আহমেদ এবং মা রুবি আক্তার উপস্থিত ছিলেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও লবণচরা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. ইউসুফ আলী বলেন, ‘আমরা আগে থেকে জেনেছিলাম এ মামলার সন্দেহভাজন ব্যক্তি শামীম আহমেদ যেকোনো মুহূর্তে দেশের বাইরে চলে যেতে পারেন। এমন সংবাদে দেশের প্রত্যেক বর্ডারে তাঁর ছবিসংবলিত তথ্য পাঠানো হয়। গত বুধবার গভীর রাতে ফ্রান্সে যাওয়ার আগে বিমানবন্দর পুলিশ তাঁকে আটক করে আমাদের কাছে হস্তান্তর করে। তাঁকে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তবে তদন্তের স্বার্থে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

বিষয়:

খুলনা জেলাহত্যাবিমানবন্দরগ্রেপ্তারখুলনা বিভাগখুলনাঢাকাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

জৈন্তাপুরে ১৮২টি ভারতীয় কম্বলসহ গ্রেপ্তার ২

জৈন্তাপুরে ১৮২টি ভারতীয় কম্বলসহ গ্রেপ্তার ২

পাউবোর জমিতে সওজের উচ্ছেদ অভিযান, দিশেহারা ৪৫০ পরিবার

পাউবোর জমিতে সওজের উচ্ছেদ অভিযান, দিশেহারা ৪৫০ পরিবার

টঙ্গীতে কাজ করতে এসে অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ, কারখানা ছুটি ঘোষণা

টঙ্গীতে কাজ করতে এসে অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ, কারখানা ছুটি ঘোষণা

বাড়ির পাশের বাগানে মিলল সাবেক ইউপি সদস্যের লাশ

বাড়ির পাশের বাগানে মিলল সাবেক ইউপি সদস্যের লাশ

টঙ্গীতে কাজ করতে এসে অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ, কারখানা ছুটি ঘোষণা

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
কারখানায় কাজ করতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়া এক শ্রমিককে হাসপাতালে নিয়ে যান সহকর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
কারখানায় কাজ করতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়া এক শ্রমিককে হাসপাতালে নিয়ে যান সহকর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরে টঙ্গীতে একটি পোশাক কারখানার অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে টঙ্গীর মিলগেট এলাকার হামিম গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সিসিএল (৩ নম্বর ইউনিট) সুইং বিভাগে কর্মরত শ্রমিকেরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষ আজ কারখানা ছুটি ঘোষণা করে।

‎কারখানা সূত্রে জানা গেছে, আজ কারখানাটির প্রায় সব শ্রমিক দুপুরের খাবার শেষে আবার কাজে যোগ দেন। এই সময় কারখানাটির অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

‎কারখানাটির নিরাপত্তাকর্মী পরেশ কান্তি দাস বলেন, দুপুরের খাবার শেষে সব শ্রমিক কারখানায় কাজ শুরু করেন। হঠাৎ কয়েকজন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যান কারখানার অন্য শ্রমিক ও কর্মকর্তারা। আজ কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে আজ সকালে একজন কারখানার কর্মী হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। খবরটি অন্য শ্রমিকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়লে আতঙ্ক, উদ্বেগ তৈরি হয়।

‎টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালটির জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক রুমানা হক বলেন, শারীরিক দুর্বলতা, বমি অনুভব হওয়া ও হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায় কারখানাটির অর্ধশতাধিক শ্রমিক হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। প্রাথমিক সেবা শেষে প্রায় সবাই বাড়ি ফিরতে পারবেন।

‎হামিম গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার মিজানুর রহমান বলেন, আজ সকালে কারখানার ফিনিশিং বিভাগে কর্মরত কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর লুৎফর রহমান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুপুরে হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। বেলা বাড়লে লুৎফরের মৃত্যুর খবরটি কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। এর পর থেকেই কারখানার অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

গাজীপুরমৃত্যুহাসপাতালকারখানাশ্রমিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

জৈন্তাপুরে ১৮২টি ভারতীয় কম্বলসহ গ্রেপ্তার ২

জৈন্তাপুরে ১৮২টি ভারতীয় কম্বলসহ গ্রেপ্তার ২

পাউবোর জমিতে সওজের উচ্ছেদ অভিযান, দিশেহারা ৪৫০ পরিবার

পাউবোর জমিতে সওজের উচ্ছেদ অভিযান, দিশেহারা ৪৫০ পরিবার

খুলনায় ট্রিপল মার্ডারের রহস্য উন্মোচন, দাবি পুলিশের

খুলনায় ট্রিপল মার্ডারের রহস্য উন্মোচন, দাবি পুলিশের

বাড়ির পাশের বাগানে মিলল সাবেক ইউপি সদস্যের লাশ

বাড়ির পাশের বাগানে মিলল সাবেক ইউপি সদস্যের লাশ

বাড়ির পাশের বাগানে মিলল সাবেক ইউপি সদস্যের লাশ

হিলি (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

দিনাজপুরের হিলিতে বাড়ির পাশের বাগান থেকে এক সাবেক ইউপি সদস্যের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার বোয়ালদাড় ইউনিয়নের গড়িয়াল গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পরে আজ শনিবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হাকিমপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হক।

নিহত ব্যক্তির নাম আব্দুর সবুর আকন্দ (৬৫)। তিনি ওই গ্রামের মৃত অকিল আকন্দের ছেলে ও বোয়ালদাড় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক সদস্য।

পরিবারের বরাত দিয়ে ওসি নাজমুল হক বলেন, ‘গতকাল শুক্রবার রাতে এশার নামাজের পর বাসা থেকে বের হোন। এরপর তিনি বাসায় ফিরে না এলে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে বাড়ির পাশের বাগান থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশে খবর দেয়।

খবর পেয়ে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। ময়নাতদন্ত শেষে মৃত্যুর আসল রহস্য জানা যাবে।

বিষয়:

দিনাজপুরইউপি সদস্যহিলি বন্দরজেলার খবররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

জৈন্তাপুরে ১৮২টি ভারতীয় কম্বলসহ গ্রেপ্তার ২

জৈন্তাপুরে ১৮২টি ভারতীয় কম্বলসহ গ্রেপ্তার ২

পাউবোর জমিতে সওজের উচ্ছেদ অভিযান, দিশেহারা ৪৫০ পরিবার

পাউবোর জমিতে সওজের উচ্ছেদ অভিযান, দিশেহারা ৪৫০ পরিবার

খুলনায় ট্রিপল মার্ডারের রহস্য উন্মোচন, দাবি পুলিশের

খুলনায় ট্রিপল মার্ডারের রহস্য উন্মোচন, দাবি পুলিশের

টঙ্গীতে কাজ করতে এসে অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ, কারখানা ছুটি ঘোষণা

টঙ্গীতে কাজ করতে এসে অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ, কারখানা ছুটি ঘোষণা