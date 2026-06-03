Ajker Patrika
পটুয়াখালী

তেঁতুলিয়া নদীর মাঝখানে ট্রলারের ইঞ্জিন বিকল, ৯৯৯-এ কল দিয়ে মিলল উদ্ধার

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
তেঁতুলিয়া নদীর মাঝখানে ট্রলারের ইঞ্জিন বিকল, ৯৯৯-এ কল দিয়ে মিলল উদ্ধার
৯৯৯-এ কল পেয়ে ১৯ পিকনিকযাত্রীকে মাঝনদী থেকে উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় তেঁতুলিয়া নদীর মাঝখানে ট্রলারের ইঞ্জিন বিকল হয়ে বিপদে পড়া ১৯ জন পিকনিকযাত্রীকে উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। আজ বুধবার (৩ জুন) বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার তেঁতুলিয়া ও বুড়াগৌরঙ্গ এলাকার নদী থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়।

নৌ পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ফরাজগঞ্জ গ্রামের কয়েকজন তরুণ ও কিশোর বন্ধু মিলে সকালে দশমিনার বীজ উৎপাদন কেন্দ্রে পিকনিকে আসে। দিনভর আনন্দ শেষে বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে তেঁতুলিয়া নদীর মাঝখানে তাদের ট্রলারের ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়।

এ সময় নদীতে উত্তাল ঢেউয়ের কারণে ট্রলারটি নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। নিজেদের জীবন রক্ষায় তারা জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করে।

খবর পেয়ে দশমিনা নৌ পুলিশের একটি দল অত্যাধুনিক স্পিডবোট নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। পরে ১৯ জনকেই নিরাপদে নদীর তীরে পৌঁছে দেওয়া হয়।

উদ্ধার হওয়া ইয়ামিন, পারভেজ ও সোহেল জানায়, সকালে আবহাওয়া স্বাভাবিক থাকলেও ফেরার সময় হঠাৎ নদী উত্তাল হয়ে ওঠে। মাঝনদীতে ট্রলারের ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেলে তারা চরম বিপদের মুখে পড়ে। নৌ পুলিশ দ্রুত সহায়তা না করলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারত বলে তারা জানায়।

দশমিনা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. ফেরদৌস বলেন, বিকেল ৪টার দিকে ৯৯৯-এর মাধ্যমে খবর পাওয়া যায় যে—তেঁতুলিয়া নদীর মাঝখানে একটি ট্রলার বিকল হয়ে যাত্রীরা জীবনঝুঁকিতে রয়েছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৌ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে সবাইকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়।

বিষয়:

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