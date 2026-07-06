Ajker Patrika
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সিলেট

বিয়ের তিন মাস পর কর্মস্থল পর্তুগালে ফিরেই সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সিলেটের যুবক

সিলেট প্রতিনিধি
বিয়ের তিন মাস পর কর্মস্থল পর্তুগালে ফিরেই সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সিলেটের যুবক
নিহত কামরান। ছবি: সংগৃহীত

বিয়ের মাত্র তিন মাস পরই কর্মস্থল পর্তুগালে ফিরে যেতে হয়েছিল সিলেটের ওসমানীনগর উপজেলার মো. শামসুল ইসলাম কামরানকে (২৫)। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! ফিরতে না ফিরতেই পর্তুগালে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন সদ্য বিবাহিত এই যুবক। গত শনিবার রাতে পর্তুগালের সেতুবাল জেলার আলমেদা এলাকায় দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার পর রোববার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত কামরান সিলেটের ওসমানীনগর উপজেলার দয়ামীর ইউনিয়নের মৃত মুতলিব আলীর তৃতীয় ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাত আনুমানিক ৯টার পর পর্তুগালের সেতুবাল জেলার আলমেদা এলাকায় এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন কামরান। দুর্ঘটনার পরপরই তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় আলমেদা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, প্রায় চার মাস আগে দেশে এসেছিলেন কামরান। এরপর বিয়ে করেন। বিয়ের মাত্র তিন মাস পর কর্মস্থল পর্তুগালে ফিরে যান। তার অকাল মৃত্যুতে পরিবারে শোকের মাতম চলছে।

ওসমানীনগরের দয়ামীর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস টি এম ফখর উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, নিহতের পরিবারে মাতম চলছে। তার মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিষয়:

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