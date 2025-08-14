বালু পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি
বালু পাথর চুরির মামলায় সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় আলমগীর আলম নামের এক ইউপি চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার পূর্ব ইসলামপুর ইউনিয়নের খাঁয়েরগাওয়ের তার বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আলমগীর আলম পূর্ব ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) বর্তমান চেয়ারম্যান।
জানা যায়, আলমগীর আলমের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালে বালু পাথর চুরির একটি মামলার ওয়ারেন্ট থাকায় তাঁকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। গত বছরের ৫ আগষ্টের পর সাদাপাথর লুটপাটের অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। সে সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাঁর নৌকা আটকে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।
কোম্পানীগঞ্জ থানার পুলিশ পরিদর্শক সুজন চন্দ্র কর্মকার জানান, ‘আলমগীর আলম চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আগের একটি মামলায় ওয়ারেন্ট থাকায় তাঁকে আটক করেছে ডিবি। সকালে ডিবি আমাদের কাছে তাকে হস্তান্তর করেছে।’
