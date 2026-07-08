ওসমানী মেডিকেলে রোগীর স্বজন ও ইন্টার্ন চিকিৎসকদের সংঘর্ষে আহত ১৫, অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি

সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসা এক রোগীর স্বজনদের সঙ্গে ইন্টার্ন চিকিৎসক ও মেডিকেল শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত পৌনে ১টা থেকে রাত দেড়টা পর্যন্ত হাসপাতালের জরুরি বিভাগ ও এর সামনে এ ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে আজ বুধবার ইন্টার্ন চিকিৎসকরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা অনির্দিষ্টকালের একাডেমিক শাটডাউন পালন করছেন।
ঘটনার পর হাসপাতালে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
ওসমানী মেডিকেলের ইন্টার্ন চিকিৎসক ডা. রাকিন হান্না আনান জানান, হামলায় ৬ জন ইন্টার্ন চিকিৎসক ও ৫ মেডিকেল শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এর মধ্যে ৪/৫ জনের অবস্থা গুরুতর। তাদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। হামলাকারী ৩ জনের চিকিৎসাও হাসপাতালের ক্যাজুয়ালটি ইউনিটে চলছে।
ঘটনার প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি চলছে জানিয়ে ডা. রাকিন হান্না আনান বলেন, খবর পেয়ে সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার মো. মশিউর রহমান হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন। `আমাদের কর্মবিরতি চলছে। আগামীকাল আমাদের হাসপাতালের পরিচালক, এসএমপি কমিশনার, ডিবি পুলিশের সঙ্গে আমরা মিটিং করব। তারপর জানা যাবে পরবর্তী আপডেট।'
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে অসুস্থ এক শিশুকে নিয়ে তার স্বজনরা হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আসেন। এ সময় কর্তব্যরত এক ইন্টার্ন চিকিৎসকের দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগ তুলে রোগীর স্বজনদের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে কথা-কাটাকাটি হাতাহাতিতে রূপ নেয়।
পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সেখানে উপস্থিত অন্য ইন্টার্ন চিকিৎসক ও মেডিকেল শিক্ষার্থীরাও ঘটনাস্থলে জড়ো হন। পরে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।
মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের দাবি, রোগীর সঙ্গে থাকা কয়েকজন ব্যক্তি হাসপাতালের বাইরে থেকে আরও লোকজন এনে কর্তব্যরত ইন্টার্ন চিকিৎসকের ওপর হামলা চালান এবং তাকে মারধর করেন। খবর পেয়ে অন্য ইন্টার্ন চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীরা ঘটনাস্থলে এলে সংঘর্ষ আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উভয় পক্ষকে শান্ত করার চেষ্টা করে। এ সময় কয়েকজন মেডিকেল শিক্ষার্থীকে লাঠি হাতে অবস্থান করতে দেখা যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।
সিলেট মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খান মাইনুল জাকির বলেন, `হাসপাতালে যাতে আর কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ ও দায়ীদের শনাক্ত করতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'
রাত আড়াইটার দিকে এক বিবৃতিতে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইন্টার্ন ডক্টরস ফোরাম হামলার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানায়। একই সঙ্গে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম থেকে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ঘোষণা দেয় সংগঠনটি।
একই দাবিতে ওসমানী মেডিকেল কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীরাও অনির্দিষ্টকালের জন্য একাডেমিক শাটডাউনের ঘোষণা দেন।
বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলা প্রকৌশলী কাজী এমামুল হক আলিমকে প্রকাশ্যে শাসানোর অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় কেদারপুর ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হাসানুজ্জামান খোকনের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।৫ মিনিট আগে
মাসিক বেতন-ভাতা তিন গুণ বৃদ্ধি এবং সরকারি কর্মচারী হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির দাবিতে জয়পুরহাটে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে শাখা ডাকঘর কর্মচারীরা।১৩ মিনিট আগে
টানা ভারী বর্ষণে রেললাইনের ওপরে পানি উঠে পড়া এবং কয়েক জায়গায় গাছ পড়ে লাইন অবরুদ্ধ হওয়ায় সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শাটল ট্রেন চলাচল।২৪ মিনিট আগে
ভোলায় পৃথক অভিযানে বিপুল পরিমাণ পলিথিন ও কারেন্ট জাল জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড। লালমোহন উপজেলা ও সদর উপজেলায় এই অভিযান হয়।৪১ মিনিট আগে