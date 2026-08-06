Ajker Patrika
En
সিলেট

সিলেট মহানগর বিএনপির সভাপতির দায়িত্বে নাসিম হোসাইন

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেট মহানগর বিএনপির সভাপতির দায়িত্বে নাসিম হোসাইন
নাসিম হোসাইন। ছবি: সংগৃহীত

সিলেট মহানগর বিএনপির সভাপতির দায়িত্বে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে নাসিম হোসাইনকে। আজ বৃহস্পতিবার বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক চিঠির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

চিঠিতে জানানো হয়, গত ৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে সিলেট মহানগর বিএনপির সহসভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস লোদীকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। নির্দেশক্রমে নাসিম হোসাইনকে পুনরায় সিলেট মহানগর বিএনপির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হলো।

চিঠিতে আরও বলা হয়, ‘আপনি এখন থেকে সিলেট মহানগর বিএনপিকে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করতে সদা তৎপর থাকবেন।’

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. ইমদাদ হোসেন চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘চিঠিটি আমি পেয়েছি এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপলোডও করেছি। তিনি পুনরায় সিলেট নগর বিএনপির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।’

বিষয়:

সিলেট জেলাবিএনপিসিলেট বিভাগরুহুল কবির রিজভীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত