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জামালপুর

ইয়াবাসহ আটক স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা বহিষ্কার

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৬ আগস্ট ২০২৬, ২৩: ৩২
ইয়াবাসহ আটক স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা বহিষ্কার
সোলায়মান ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের মেলান্দহে ইয়াবাসহ আটক স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা সোলায়মান ইসলামকে দলীয় পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁকে বহিষ্কার করে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল।

স্বেচ্ছাসেবক দলের জামালপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক নুরুল মোমেন আকন্দ কাউসার এবং সদস্যসচিব মঞ্জুরুল করিম সুমনের যৌথ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বহিষ্কৃত সোলায়মান ইসলাম মেলান্দহের মাহমুদপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক পদে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের জামালপুর জেলা শাখার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাহমুদপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সোলায়মান ইসলামকে দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী এবং অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়ায় স্বেচ্ছাসেবক দল থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হলো।

জামালপুরে ইয়াবাসহ স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা আটকজামালপুরে ইয়াবাসহ স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা আটক

উল্লেখ্য, গতকাল সন্ধ্যায় মাদারগঞ্জের কড়ইচড়া ইউনিয়নের পশ্চিম নলছিয়া এলাকা থেকে ৮০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা সোলায়মান ইসলাম এবং খাসিমারা গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে রুবেল মিয়াকে আটক করে থানা-পুলিশ। পরে তাঁদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়। ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে পুলিশ আজ দুপুরে তাঁদের কারাগারে পাঠায়।

মাদারগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) স্নেহাশীষ রায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাসহ দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের কাছ থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

বিষয়:

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