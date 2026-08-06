Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

ভালুকায় পরিত্যক্ত পুকুর থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ভালুকায় পরিত্যক্ত পুকুর থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায় একটি পরিত্যক্ত পুকুর থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার বগাজান বাজার চৌরাস্তা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পেছনের পরিত্যক্ত পুকুর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে পরিত্যক্ত ওই পুকুরে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে ভালুকা মডেল থানা-পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

ভালুকা মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মোশাররফ হোসেন বলেন, খবর পেয়ে সকালে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাভালুকাপুলিশময়মনসিংহ বিভাগমরদেহজেলার খবর
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