নিখোঁজের পরদিন পুকুরে মিলল মানসিক ভারসাম্যহীন বৃদ্ধের ভাসমান মরদেহ

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে নিখোঁজের পরদিন মো. আনছার আলী (৬৪) নামের এক মানসিক ভারসাম্যহীন বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার বামনডাঙ্গা ইউনিয়নের মনিরাম গ্রামের একটি পুকুর থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার হয়।
নিহত মো. আনছার আলী বামনডাঙ্গা ইউনিয়নের দেওডোবা গ্রামের বাসিন্দা।
বামনডাঙ্গা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের উপপরিদর্শক (এসআই) আলমগীর হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘এটি একটি অপমৃত্যু হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নিহত ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। পরিবারের কোনো অভিযোগ নেই। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
পরিবারের সদস্যরা জানান, আনছার আলী দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভুগছিলেন। সরকারের দেওয়া একটি প্রতিবন্ধী কার্ডও ছিল তাঁর। গতকাল সন্ধ্যার পর তিনি বাড়ি থেকে বের হন। এরপর থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আজ পুকুরে মরদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে খবর পেয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।
স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মো. মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তা বলেন, ‘আনছার আলী দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন।’
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