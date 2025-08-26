সিলেটে পুকুর থেকে বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের মোগলাবাজার এলাকায় একটি পুকুর থেকে সোনাই মিয়া (৭৩) নামের এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বেলা ১টার দিকে শ্রীরামপুর এলাকার মসজিদের পাশের একটি পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
সিলেট মহানগর পুলিশের মোগলাবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, গত রোববার বিকেলে সোনাই মিয়া শ্রীরামপুর এলাকায় তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান। পরে ওই দিন বিকেলের দিকে তিনি বাড়ি থেকে বের হলে আর ফেরেননি। তাঁর আত্মীয়রা মনে করেছেন তিনি হয়তো বাড়ি চলে গেছেন। পরে আজ দুপুরে মোগলাবাজারের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ শ্রীরামপুর এলাকায় মসজিদের পাশের পুকুরে তাঁর মরদেহ ভেসে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে। তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে কিছুটা ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে জানিয়েছেন তাঁর পরিবারের লোকজন।
ওসি মো. খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, তিনি আত্মীয়ের বাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। পরে বাড়ি থেকে বের হলে আর ফেরেননি। আর তাঁরাও মনে করেছেন যে হয়তো তিনি বাড়ি চলে গেছেন। পরে আজ বেলা ১টার দিকে শ্রীরামপুর এলাকার মসজিদের পাশের একটি পুকুরে একটি লাশ ভাসতে দেখে লোকজন পুলিশে খবর দেন। পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে।
সিলেটের মোগলাবাজার এলাকায় একটি পুকুর থেকে সোনাই মিয়া (৭৩) নামের এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বেলা ১টার দিকে শ্রীরামপুর এলাকার মসজিদের পাশের একটি পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
সিলেট মহানগর পুলিশের মোগলাবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, গত রোববার বিকেলে সোনাই মিয়া শ্রীরামপুর এলাকায় তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান। পরে ওই দিন বিকেলের দিকে তিনি বাড়ি থেকে বের হলে আর ফেরেননি। তাঁর আত্মীয়রা মনে করেছেন তিনি হয়তো বাড়ি চলে গেছেন। পরে আজ দুপুরে মোগলাবাজারের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ শ্রীরামপুর এলাকায় মসজিদের পাশের পুকুরে তাঁর মরদেহ ভেসে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে। তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে কিছুটা ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে জানিয়েছেন তাঁর পরিবারের লোকজন।
ওসি মো. খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, তিনি আত্মীয়ের বাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। পরে বাড়ি থেকে বের হলে আর ফেরেননি। আর তাঁরাও মনে করেছেন যে হয়তো তিনি বাড়ি চলে গেছেন। পরে আজ বেলা ১টার দিকে শ্রীরামপুর এলাকার মসজিদের পাশের একটি পুকুরে একটি লাশ ভাসতে দেখে লোকজন পুলিশে খবর দেন। পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ২০২০ ও ২০২১ সালে রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকাকালে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আবু বাক্কার সিদ্দিকের কাছ থেকে প্রায় ১৩ লাখ টাকা ধার নেন নিহার রঞ্জন হাওলাদার। এরপর ১৪ দফায় (২০২২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৩ সালের ৭ এপ্রিল পর্যন্ত) ৬ লাখ ১৫ হাজার ২০০ টাকা ফেরত দেন তিনি।১৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম নগরের মোহরাতে একটি সেমিপাকা বসতঘরে আগুন লাগার পর ঘটনাস্থল থেকে গীতা রানী ঘোষ (৭০) নামের এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। এ ছাড়া আহত অবস্থায় পরিবারটির এক শিশুসহ তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।২৩ মিনিট আগে
সিলেটের আদালতে যৌতুকের মামলার আসামি খালাস পাওয়ায় বাদী–বিবাদীপক্ষের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এতে দুজন আহত হয়েছেন এবং দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সিলেট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনে এ ঘটনা ঘটে।২৯ মিনিট আগে
যশোরের কেশবপুরে পানিতে তলিয়ে রয়েছে ধানখেত। তাই পুরোপুরি পাকার আগেই ধান তুলতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। পানির কারণে শ্রমিক দিয়ে খেত থেকে ধান কাটতে বাড়তি টাকা গুনতে হচ্ছে কৃষকের। এদিকে জমিতে ইঁদুর এসে ধান খেয়ে ফেলছে। আবার কেটে রাখা ফসলেও ইঁদুর আক্রমণ করছে। একদিকে পানিতে তলানো জমি, অন্যদিকে ইঁদুরের যন্ত্রণায়৩৭ মিনিট আগে