Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

সিলেটে পুকুর থেকে বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

সিলেট প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সিলেটের মোগলাবাজার এলাকায় একটি পুকুর থেকে সোনাই মিয়া (৭৩) নামের এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বেলা ১টার দিকে শ্রীরামপুর এলাকার মসজিদের পাশের একটি পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

সিলেট মহানগর পুলিশের মোগলাবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, গত রোববার বিকেলে সোনাই মিয়া শ্রীরামপুর এলাকায় তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান। পরে ওই দিন বিকেলের দিকে তিনি বাড়ি থেকে বের হলে আর ফেরেননি। তাঁর আত্মীয়রা মনে করেছেন তিনি হয়তো বাড়ি চলে গেছেন। পরে আজ দুপুরে মোগলাবাজারের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ শ্রীরামপুর এলাকায় মসজিদের পাশের পুকুরে তাঁর মরদেহ ভেসে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে। তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে কিছুটা ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে জানিয়েছেন তাঁর পরিবারের লোকজন।

ওসি মো. খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, তিনি আত্মীয়ের বাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। পরে বাড়ি থেকে বের হলে আর ফেরেননি। আর তাঁরাও মনে করেছেন যে হয়তো তিনি বাড়ি চলে গেছেন। পরে আজ বেলা ১টার দিকে শ্রীরামপুর এলাকার মসজিদের পাশের একটি পুকুরে একটি লাশ ভাসতে দেখে লোকজন পুলিশে খবর দেন। পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে।

বিষয়:

সিলেট জেলাউদ্ধারপুলিশসিলেট বিভাগসিলেটজেলার খবরলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

জিন সম্পাদনায় নতুন সাফল্য, ডায়াবেটিস রোগীদের আর ইনসুলিন নিতে হবে না

অবৈধ মোবাইল দিয়ে বন্দীরা আমাকে কল করেন, এটা বিস্ময়কর: কারা মহাপরিদর্শক

কনস্যুলেটে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের হামলা, ব্যবস্থা নিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে চিঠি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

সম্পর্কিত

প্রায় ৭ লাখ টাকার ধার শোধ না করায় এসপি থেকে অতিরিক্ত এসপি হলেন নিহার রঞ্জন হাওলাদার

প্রায় ৭ লাখ টাকার ধার শোধ না করায় এসপি থেকে অতিরিক্ত এসপি হলেন নিহার রঞ্জন হাওলাদার

চট্টগ্রামে বসতঘরে আগুনে বৃদ্ধার মৃত্যু

চট্টগ্রামে বসতঘরে আগুনে বৃদ্ধার মৃত্যু

যৌতুকের মামলায় আসামি খালাস, আদালত ভবনে দুই পক্ষের মারামারি

যৌতুকের মামলায় আসামি খালাস, আদালত ভবনে দুই পক্ষের মারামারি

কেশবপুরে জলাবদ্ধ খেত আর ইঁদুরের যন্ত্রণায় দিশেহারা কৃষক

কেশবপুরে জলাবদ্ধ খেত আর ইঁদুরের যন্ত্রণায় দিশেহারা কৃষক