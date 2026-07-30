Ajker Patrika
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সিলেট

নিজ স্কুলের পাশেই সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় প্রাণ গেল শিক্ষকের

সিলেট প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ জুলাই ২০২৬, ২১: ১৯
নিজ স্কুলের পাশেই সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় প্রাণ গেল শিক্ষকের
নিহত শিক্ষক মুরাদ আহমদ। ছবি: সংগৃহীত

সিলেট নগরীর মীরের ময়দান এলাকায় ব্লু বার্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক মুরাদ আহমদ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ব্লু বার্ড স্কুলের পাশেই বাংলাদেশ বেতারের সামনের সড়ক পার হওয়ার সময় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা তাঁকে ধাক্কা দেয়।

গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশা করেই সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত মুরাদ আহমদ নগরীর মাছিমপুরের বাসিন্দা ছিলেন। চাকরির কারণে পরিবার নিয়ে মীরের ময়দান এলাকায় বসবাস করতেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো সকালে বিদ্যালয়ে এসে পাঠদান করেন মুরাদ আহমদ। পরে বেতনের চেক পেয়ে ব্যাংকে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হন। এ সময় সড়ক পার হতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি।

নিহত শিক্ষকের দুই কন্যা রয়েছে। তাদের একজন ব্লু বার্ড স্কুলেই অধ্যয়নরত।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেছে।

প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ মুজিবুর রহমান বলেন, ‘মাত্র তিন মাস পর অবসরে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। হঠাৎ এমন মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। আমরা তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।’

বিষয়:

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