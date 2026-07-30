নিজ স্কুলের পাশেই সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় প্রাণ গেল শিক্ষকের

সিলেট নগরীর মীরের ময়দান এলাকায় ব্লু বার্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক মুরাদ আহমদ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ব্লু বার্ড স্কুলের পাশেই বাংলাদেশ বেতারের সামনের সড়ক পার হওয়ার সময় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা তাঁকে ধাক্কা দেয়।
গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশা করেই সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত মুরাদ আহমদ নগরীর মাছিমপুরের বাসিন্দা ছিলেন। চাকরির কারণে পরিবার নিয়ে মীরের ময়দান এলাকায় বসবাস করতেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো সকালে বিদ্যালয়ে এসে পাঠদান করেন মুরাদ আহমদ। পরে বেতনের চেক পেয়ে ব্যাংকে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হন। এ সময় সড়ক পার হতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি।
নিহত শিক্ষকের দুই কন্যা রয়েছে। তাদের একজন ব্লু বার্ড স্কুলেই অধ্যয়নরত।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেছে।
প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ মুজিবুর রহমান বলেন, ‘মাত্র তিন মাস পর অবসরে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। হঠাৎ এমন মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। আমরা তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।’
এনসিপির এই নেতা আরও বলেন, হবিগঞ্জে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে কোনো ধরনের সহিংসতা বা অস্ত্রের মহড়া ছিল না। তারপরও পুলিশ ব্যারিকেড ও ট্রাক দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে নেতা-কর্মীদের অগ্রযাত্রা আটকে দেয়। অতীতে ফ্যাসিবাদী শাসনামলে যেভাবে বিরোধী দলের কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত করা হতো, ব৩ মিনিট আগে
ঢাকা মহানগর পুলিশের উত্তরা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মির্জা তারেক আহমেদ বেগ বলেন, ঘটনাস্থল থেকে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি হত্যাকাণ্ড বলেই মনে হচ্ছে। একই সঙ্গে ঘরের মালামাল তছনছ এবং স্বর্ণালঙ্কার খোয়া যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে...৬ মিনিট আগে
ঢাকার কেরানীগঞ্জে প্রেমের সম্পর্কের জেরে তানজিলা (১৭) নামের এক কিশোরীকে গলা কেটে হত্যার ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের দাবি করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। এ ঘটনায় কিশোরীর প্রেমিক মো. রানা হাওলাদারকে (৩০) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর দেওয়া তথ্যে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ছুরি, কিশোরীর দুটি স্মার্টফোন এব৯ মিনিট আগে
মাগুরার শ্রীপুরে ৫০ টাকার লোভ দেখিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে আলী আকবর জোয়ারদার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি স্থানীয় একটি মসজিদ কমিটির সাবেক সভাপতি। আলী আকবর এর আগে ভুক্তভোগী শিশুর বড় বোনের সঙ্গেও একই অপকর্মের চেষ্টা করেছিলেন...১৭ মিনিট আগে