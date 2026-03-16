Ajker Patrika
সিলেট

সিলেটে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে বজ্রপাতে রাম রতন তালুকদার (৫৫) নামে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার রাতে উপজেলার ধলাই নদের নয়াবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত রাম রতন সুনামগঞ্জের ধর্মপাশার তেলিগাঁও গ্রামের মহানন্দ তালুকদারের ছেলে।

পুলিশ জানায়, রাম রতন একজন জেলে। গতকাল রাতে তিনি ধলাই নদে মাছ ধরতে যান। রাত ৮টার দিকে বজ্রপাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কোম্পানীগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক নাজমুল হক মামুন বলেন, লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে।

বিষয়:

জেলেমৃত্যুসিলেট বিভাগসিলেটকোম্পানীগঞ্জ (সিলেট)বজ্রপাত
ইরানের পরমাণু স্থাপনা এখন ধ্বংসস্তূপ, নিরাপদ নৌ চলাচলে আলোচনার পথ খোলা: আরাঘচি

মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান, কাতার-সাইপ্রাসে টাইফুন, এফ-৩৫ মোতায়েন

কিশোরী মডেলকে আল ফায়েদের ইয়টে পাঠিয়েছিলেন এপস্টেইন

৫ জেলায় নতুন ডিসি

কুড়িগ্রামে থানার ওসিকে অবরুদ্ধ করে ‘মব’ সৃষ্টির অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল

কম পরিশ্রমে বেশি লাভের পরও শরণখোলায় কমেছে কলাইয়ের চাষ

চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়ক যেন মৃত্যুফাঁদ, ২ মাসেই প্রাণ গেছে ১০ জনের

উত্তরায় রিকশাচালককে হত্যার গুজবে মার্কেট ভাঙচুর, রাস্তায় আগুন

